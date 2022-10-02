да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|4
|0.67
|Родриго
|3
|0.5
|Вальверде Федерико
|3
|0.5
|Бензема Карим
|3 (1)
|0.5
|Алаба Давид
|1
|0.17
|Модрич Лука
|1
|0.17
|Рюдигер Антонио
|1
|0.17
|Васкес Лукас
|1
|0.17
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.5
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.33
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.17
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Брашанац Дарко
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4