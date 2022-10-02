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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Мадрид
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 134
Реал Мадрид 93.3% (125)
X 4.5% (6)
Осасуна 2.2% (3)
-1
выиграет Реал Мадрид, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Осасуна
8.50
5.80
9.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
19
Себальос
Дани
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
12
Абдессамад
Эззалзули
18
Кике
Гарсия
16
Гомес
Мойсес
Реал Мадрид
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 4 0.67
Родриго 3 0.5
Вальверде Федерико 3 0.5
Бензема Карим 3 (1) 0.5
Алаба Давид 1 0.17
Модрич Лука 1 0.17
Рюдигер Антонио 1 0.17
Васкес Лукас 1 0.17
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.5
Орос Аймар 2 (1) 0.33
Гарсия Рубен 1 0.17
Кике Гарсия 1 (1) 0.17
Брашанац Дарко 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Унаи Гарсия 3 0
Гомес Мойсес 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
8. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
10. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 15 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 134
    Реал Мадрид 93.3% (125)
    X 4.5% (6)
    Осасуна 2.2% (3)
    -1
    выиграет Реал Мадрид, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    8.50
    5.80
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.2% (124)
    Ничья
    4.5% (6)
    Осасуна
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    27.12% (32)
    Нет
    72.88% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    42.1% (56)
    3:0 Реал Мадрид
    15.8% (21)
    3:1 Реал Мадрид
    9% (12)
    2:1 Реал Мадрид
    7.5% (10)
    1:0 Реал Мадрид
    4.5% (6)
    4:1 Реал Мадрид
    3.8% (5)
    4:0 Реал Мадрид
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Осасуна
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