Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
0:1
11' ГолПессина Маттео
18' Желтая карточкаМурильо Джейсон
22' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
45' Желтая карточкаПессина Маттео
45' Undefined phrase: football_event_Иццо Армандо
45' Желтая карточкаПалладино Раффаэле
48' Желтая карточкаМота Дани
0:2
67' ГолКапрари Джанлука
0:3
90' ГолСенси Стефано
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
0:1
18'
45'
45'
48'
67'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
15
Колли
Омар
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.13
|Габбьядини Маноло
|1
|0.13
|Джуричич Филип
|1
|0.13
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.13
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.25
|Капрари Джанлука
|1
|0.13
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.13
|Пессина Маттео
|1
|0.13
|Мота Дани
|1
|0.13
|Колпани Андреа
|1
|0.13
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Алекс
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
5
38%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1
Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0
Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|5.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|11.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Рома
|Дибала Пауло
|4 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:3 Монца
Исход игры
Сампдория
71.9% (87)
Ничья
24.8% (30)
Монца
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
52.14% (61)
Нет
47.86% (56)
Популярный счёт
1:0 Сампдория
28.1% (34)
2:1 Сампдория
22.3% (27)
1:1 Ничья
22.3% (27)
2:0 Сампдория
12.4% (15)
3:1 Сампдория
3.3% (4)
3:0 Сампдория
1.7% (2)
3:2 Сампдория
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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