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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Сампдория
0:3
Конец матча
Монца
0'
0:1
11' Гол
Пессина Маттео
18' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
22' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
45' Желтая карточка
Пессина Маттео
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Иццо Армандо
45' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
48' Желтая карточка
Мота Дани
0:2
67' Гол
Капрари Джанлука
0:3
90' Гол
Сенси Стефано
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
0:3. Гол Стефано Сенси (видео). ...
0:2. Гол Джанлуки Капрари (видео...
0:1. Гол Маттео Пессины (видео)....

Ход матча

11'
0:1
Пессина Маттео
(Чиурриа Патрик)
18'
Мурильо Джейсон
 
22'
Берешиньски Бартош
 
45'
 
Пессина Маттео
45'
 
Иццо Армандо
45'
 
Палладино Раффаэле
48'
 
Мота Дани
57'
Виейра Ронни
Вильяр Гонсало
 
57'
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
 
61'
 
Гюткьяр Кристиан
Мота Дани
67'
0:2
Капрари Джанлука
68'
Конти Андреа
Берешиньски Бартош
 
68'
Верре Валерио
Джуричич Филип
 
71'
 
Биринделли Самуэле
Иццо Армандо
71'
 
Донати Джулио
Чиурриа Патрик
74'
Пуссетто Игнасио
Габбьядини Маноло
 
83'
 
Д'Аллесандро Марко
Пессина Маттео
83'
 
Барберис Андреа
Капрари Джанлука
90'
0:3
Сенси Стефано
(Биринделли Самуэле)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 24
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Сампдория 71.9% (87)
X 24.8% (30)
Монца 3.3% (4)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
15
Колли
Омар
21
Мурильо
Джейсон
3
Ауджелло
Томмазо
4
Вильяр
Гонсало
23
Габбьядини
Маноло
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Сампдория
4-1-4-1
Монца
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.13
Габбьядини Маноло 1 0.13
Джуричич Филип 1 0.13
Сабири Абдельхамид 1 0.13
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.25
Капрари Джанлука 1 0.13
Гюткьяр Кристиан 1 0.13
Пессина Маттео 1 0.13
Мота Дани 1 0.13
Колпани Андреа 1 0.13
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Алекс 3 0
Лерис Мехди 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Джуричич Филип 2 0
Верре Валерио 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Мари Пабло 1 0
Сенси Стефано 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
5
38%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1
Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0
Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
5. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
11. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Рома Дибала Пауло 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
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    Прогнозы 121
    Сампдория 71.9% (87)
    X 24.8% (30)
    Монца 3.3% (4)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:3 Монца

    Исход игры
    Сампдория
    71.9% (87)
    Ничья
    24.8% (30)
    Монца
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Сампдория
    28.1% (34)
    2:1 Сампдория
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    22.3% (27)
    2:0 Сампдория
    12.4% (15)
    3:1 Сампдория
    3.3% (4)
    3:0 Сампдория
    1.7% (2)
    3:2 Сампдория
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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