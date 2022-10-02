Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Монца играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Raffaele Palladino получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' После проверки VAR рефери поменял решение - Сампдория не будет бить пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Капуто Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Пессина Маттео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Сампдория

43' Чиурриа Патрик из команды Монца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Монца

38' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Монца

36' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

34' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сабири Абдельхамид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Пессина Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ровелла Николо пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

29' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сабири Абдельхамид пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

27' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

26' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Пессина Маттео пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

22' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

22' Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи

21' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мурильо Джейсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Монца

16' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Колли Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Команда Монца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монца начинает с центра поля