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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках центрального матча 9-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!