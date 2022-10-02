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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Манчестер Юнайтед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 157
Манчестер Сити 80.3% (126)
X 7% (11)
Манчестер Юнайтед 12.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.48
6.80
7.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
10
Грилиш
Джек
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
Манчестер Сити
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

40 матчей

42.5%
10%
47.5%
17 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.57
Силва Бернарду 2 0.29
Фоден Фил 2 0.29
Гюндоган Илкай 2 0.29
Альварес Хулиан 2 0.29
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Канселу Жоау 1 0.14
Грилиш Джек 1 0.14
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.5
Санчо Джедон 2 0.33
Фернандеш Бруну 1 0.17
Антони 1 0.17
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маласиа Тирелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
6
26%
2
29%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
13. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
15. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
3. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
18. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
19. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках центрального матча 9-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Оливер Майкл

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Манчестер Сити
79.3% (134)
Ничья
7.1% (12)
Манчестер Юнайтед
13.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (94)
Меньше
21.01% (25)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
32% (54)
3:1 Манчестер Сити
12.4% (21)
2:0 Манчестер Сити
8.9% (15)
3:2 Манчестер Сити
4.7% (8)
1:1 Ничья
3% (5)
1:0 Манчестер Сити
3% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.2% (2)
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