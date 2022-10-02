Тур: 9. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
20
Далот
Диогу
21
Антони
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
40 матчей
42.5%
10%
47.5%
17 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|1.57
|Силва Бернарду
|2
|0.29
|Фоден Фил
|2
|0.29
|Гюндоган Илкай
|2
|0.29
|Альварес Хулиан
|2
|0.29
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.14
|Канселу Жоау
|1
|0.14
|Грилиш Джек
|1
|0.14
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.5
|Санчо Джедон
|2
|0.33
|Фернандеш Бруну
|1
|0.17
|Антони
|1
|0.17
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
6
26%
2
29%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
79.3% (134)
Ничья
7.1% (12)
Манчестер Юнайтед
13.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (94)
Меньше
21.01% (25)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
32% (54)
3:1 Манчестер Сити
12.4% (21)
2:0 Манчестер Сити
8.9% (15)
3:2 Манчестер Сити
4.7% (8)
1:1 Ничья
3% (5)
1:0 Манчестер Сити
3% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.2% (2)
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