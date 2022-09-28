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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 62
Манчестер Сити 79% (49)
X 11.3% (7)
Манчестер Юнайтед 9.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.39
8.30
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

40 матчей

42.5%
10%
47.5%
17 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.57
Силва Бернарду 2 0.29
Фоден Фил 2 0.29
Гюндоган Илкай 2 0.29
Альварес Хулиан 2 0.29
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Канселу Жоау 1 0.14
Грилиш Джек 1 0.14
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.5
Санчо Джедон 2 0.33
Фернандеш Бруну 1 0.17
Антони 1 0.17
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маласиа Тирелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
6
26%
2
29%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 22 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Манчестер Сити 79% (49)
    X 11.3% (7)
    Манчестер Юнайтед 9.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.39
    8.30
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    79% (49)
    Ничья
    11.3% (7)
    Манчестер Юнайтед
    9.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    37.1% (23)
    2:0 Манчестер Сити
    14.5% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    9.7% (6)
    3:2 Манчестер Сити
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    3.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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