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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Лечче
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
18' Желтая карточка
Фальконе Владимиро
0:1
19' Пенальти
Чофани Даниэль
41' Желтая карточка
Окереке Давид
1:1
42' Пенальти
Стрефецца Габриэль
53' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
78' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Габриэла Стрефецца с пе...
0:1. Гол Даньеля Чофани с пеналь...

Ход матча

18'
Фальконе Владимиро
 
19'
0:1
Чофани Даниэль
41'
 
Окереке Давид
42'
Стрефецца Габриэль
1:1
46'
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
 
53'
Аскилдсен Кристоффер
 
60'
Пеццелла Джузеппе
Галло Антонино
 
65'
 
Дессерс Сириль
Чофани Даниэль
65'
 
Мейте Суалихо
Аскасибар Сантьяго
70'
Блен Алексис
Аскилдсен Кристоффер
 
70'
Бистрович Кристиян
Гонсалес Джоан
 
74'
 
Кваглиата Джакомо
Валери Эмануэле
74'
 
Афена-Гьян Феликс
Окереке Давид
78'
Пеццелла Джузеппе
 
83'
 
Буонаюто Кристиан
Дзанимачча Лука
84'
Ди Франческо Федерико
Стрефецца Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лечче 78.2% (93)
X 18.5% (22)
Кремонезе 3.4% (4)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
97
Ионуц
Андрей
Раду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
8
Аскасибар
Сантьяго
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
9
Чофани
Даниэль
Лечче
4-3-3
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Кремонезе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
2:1
СB
3:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
2:0
СB
2:0
ППД
1:1
ППД
3:2
СCA
3:2
СCA
0:0
СCA
1:0
СCA
2:2
СCA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 3 (1) 0.38
Сисей Ассан 2 0.25
Коломбо Лоренцо 1 0.13
Гонсалес Джоан 1 0.13
Юлманд Мортен 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.25
Буонаюто Кристиан 1 0.13
Серникола Леонардо 1 0.13
Валери Эмануэле 1 0.13
Чофани Даниэль 1 (1) 0.13
Эскаланте Гонсало 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Окереке Давид 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

8
15
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
3
38%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2
Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1
Кремонезе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1
Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
5. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
11. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Рома Дибала Пауло 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Ламек Банда из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Серникола Леонардо
  • 92'
    Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Лечче контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Лечче: 55%, Кремонезе: 45%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Ламек Банда из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Афена-Гьян Феликс
    • 90'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Лечче контролирует мяч.
    • 88'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Лочошвили Лука из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Пикель Шарль из команды Кремонезе поставил подножку. Пострадал Юлманд Мортен
    • 88'
      Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Мейте Суалихо из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лечче 78.2% (93)
    X 18.5% (22)
    Кремонезе 3.4% (4)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Кремонезе

    Исход игры
    Лечче
    78.2% (93)
    Ничья
    18.5% (22)
    Кремонезе
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Лечче
    43.7% (52)
    2:1 Лечче
    27.7% (33)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    2:0 Лечче
    5.9% (7)
    1:2 Кремонезе
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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