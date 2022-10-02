Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

86' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Лечче

84' Буонаюто Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Кремонезе

83' Дзанимачча Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Джакомо Квальята наказан за толчок Стрефецца Габриэль

78' Пеццелла Джузеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Кремонезе

76' Гендрей Валентин из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Удар от ворот произведет Лечче

74' Тактическая замена. Emanuele Valeri уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

74' Кастаньетти Микеле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Лечче

72' Оооо... вот это был удар! Окереке Давид должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Лечче

70' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Лечче

68' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

66' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Кремонезе

64' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Лечче

61' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Галло Антонино получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Лечче

56' Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Кремонезе

54' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Аскилдсен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

52' Ламек Банда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Чофани Даниэль нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

50' Дзанимачча Лука из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Дзанимачча Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гонсалес Джоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.