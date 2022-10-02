Тур: 10. Стадион: Геламко.
3:4
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаГодо Бруно
0:1
24' ГолДенкей Кевин
26' Желтая карточкаДаланн Йеспер
33' Желтая карточкаВанхутт Шарль
1:1
49' ГолКейперс Уго
1:2
59' ГолХотич Дино
65' Желтая карточкаСамуаз Матисс
66' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
2:2
68' ГолКейперс Уго
2:3
76' ГолХотич Дино
76' Желтая карточкаХотич Дино
3:3
77' ГолДепуатр Лоран
3:4
88' ПенальтиХотич Дино
90' Желтая карточкаНгадеу Майкл
90'+9
Ход матча
15'
24'
0:1
26'
33'
49'
1:1
59'
1:2
65'
68'
2:2
72'
76'
2:3
76'
77'
88'
3:4
90'
90'
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
29
Торрес
Луи
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Гент
Серкль Брюгге
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
27 матчей
66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7 (2)
|0.7
|Хон Хён-Сок
|2
|0.2
|Кумс Свен
|1
|0.1
|Депуатр Лоран
|1
|0.1
|Торунарига Джордан
|1
|0.1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.1
|Марре Сулейман
|1
|0.1
|Тиссудали Тарик
|1
|0.1
|Лемайич Дарко
|1
|0.1
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.3
|Денкей Кевин
|2
|0.2
|Уэда Аясе
|2
|0.2
|Деман Оливье
|1
|0.1
|Торрес Луи
|1
|0.1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Марселен Жан
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0
Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|16.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3