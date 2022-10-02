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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Гент
3:4
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
15' Желтая карточка
Годо Бруно
0:1
24' Гол
Денкей Кевин
26' Желтая карточка
Даланн Йеспер
33' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
1:1
49' Гол
Кейперс Уго
1:2
59' Гол
Хотич Дино
65' Желтая карточка
Самуаз Матисс
66' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
2:2
68' Гол
Кейперс Уго
2:3
76' Гол
Хотич Дино
76' Желтая карточка
Хотич Дино
3:3
77' Гол
Депуатр Лоран
3:4
88' Пенальти
Хотич Дино
90' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
90' Желтая карточка
90'+9
33
Руф
Дави
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
29
Торрес
Луи
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
Гент
3-4-1-2
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Серкль Брюгге

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

27 матчей

66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 (2) 0.7
Хон Хён-Сок 2 0.2
Кумс Свен 1 0.1
Депуатр Лоран 1 0.1
Торунарига Джордан 1 0.1
Юльсагер Эндрю 1 0.1
Марре Сулейман 1 0.1
Тиссудали Тарик 1 0.1
Лемайич Дарко 1 0.1
Самуаз Матисс 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 3 (1) 0.3
Денкей Кевин 2 0.2
Уэда Аясе 2 0.2
Деман Оливье 1 0.1
Торрес Луи 1 0.1
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Годо Бруно 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Марселен Жан 1 0
Уэда Аясе 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0
Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
16. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
17. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
8. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
15. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Даланн Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Годо Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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