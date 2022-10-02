Тур: 7. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
0:1
6' ГолБоттегин Эрик
21' Желтая карточкаГондо Седрик
1:1
49' ГолФариас Диего
50' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
69' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
Ход матча
6'
0:1
21'
49'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Беневенто
Асколи
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.29
|Фариас Диего
|1
|0.14
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.14
|Куцупиас Илиас
|1
|0.14
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Чано Камилло
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.57
|Боттегин Эрик
|2
|0.29
|Коллоколо Микеле
|1
|0.14
|Лунгой Кристофер
|1
|0.14
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Дионизи Федерико
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Карич Нермин
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|Беллучи Джузеппе
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1
Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3
Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Беневенто
|1:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|15.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|13.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Асколи
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Асколи
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Парма
|Юрич Станко
|4