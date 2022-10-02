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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Беневенто
1:1
Конец матча
Асколи
0'
0:1
6' Гол
Боттегин Эрик
21' Желтая карточка
Гондо Седрик
1:1
48' Гол
Фариас Диего
51' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
69' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
83' Желтая карточка
Бюхель Марсель
83' Желтая карточка
Боттегин Эрик
83' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90' Желтая карточка
Фариас Диего
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Боттегин Эрик
(Фаласко Никола)
21'
 
Гондо Седрик
25'
Капеллини Риккардо
Весели Фредерик
 
46'
Фариас Диего
Карич Нермин
 
46'
Скьяттарелла Паскуале
Фулон Дам
 
46'
Сими Нванкво
Форте Франческо
 
46'
 
Мендеш Педру
Гондо Седрик
48'
Фариас Диего
(Чано Камилло)
1:1
51'
 
Калигара Фабрицио
61'
Пастина Кристиан
Глик Камил
 
62'
 
Бидуи Софьян
Дионизи Федерико
69'
Акампора Дженнаро
 
70'
 
Эрамо Мирко
Коллоколо Микеле
82'
 
Чичиретти Амато
Фальцерано Марчелло
82'
 
Сальви Алессандро
Калигара Фабрицио
83'
 
Бюхель Марсель
83'
 
Боттегин Эрик
83'
 
Беллучи Джузеппе
90'
Фариас Диего
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
3
Летиция
Гаэтано
18
Фулон
Дам
7
Карич
Нермин
4
Акампора
Дженнаро
28
Чано
Камилло
16
Импрота
Риккардо
88
Форте
Франческо
13
Гуарна
Энрико
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
9
Дионизи
Федерико
15
Гондо
Седрик
Беневенто
3-4-2-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Беневенто
Асколи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:2
СB
0:2
СB
2:4
СB
4:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:0
ППД
0:3
ППД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.29
Фариас Диего 1 0.14
Ла Гумина Антонино 1 0.14
Куцупиас Илиас 1 0.14
Машанджело Эдоардо 0 0
Чано Камилло 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.57
Боттегин Эрик 2 0.29
Коллоколо Микеле 1 0.14
Лунгой Кристофер 1 0.14
Калигара Фабрицио 0 0
Дионизи Федерико 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Гумина Антонино 3 0
Фулон Дам 3 0
Акампора Дженнаро 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Карич Нермин 2 0
Глик Камил 1 0
Скьяттарелла Паскуале 1 0
Фариас Диего 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Тельо Андрес 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Леверб Максим 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 4 0
Гондо Седрик 4 0
Калигара Фабрицио 2 1
Боттегин Эрик 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Донати Франческо 2 0
Дионизи Федерико 1 0
Бюхель Марсель 1 0
Эрамо Мирко 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Джоване Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1
Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3
Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
15. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 7 1 2 4 10 - 12 5
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Асколи Беллучи Джузеппе 4
Асколи Гондо Седрик 4
Козенца Вока Идриз 4
Весь список
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