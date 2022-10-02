Тур: 10. Стадион: Дженерали Арена.
0:1
Перерыв
Ход матча
14'
0:1
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Вена
Штурм
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
29 матчей
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
55 матчей
41.8%
25.5%
32.7%
23 победы 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.4%
58.2%
25.4%
9 побед 32 ничьи 14 побед
Второй тайм
43.6%
25.5%
30.9%
24 победы 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.4
|Фитц Доминик
|2
|0.2
|Табакович Харис
|2
|0.2
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.2
|Джукич Александар
|2
|0.2
|Келес Джан
|2
|0.2
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.1
|Фишер Манфред
|1
|0.1
|Джуричин Марко
|1
|0.1
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.3
|Эмега Эмануэль
|3
|0.3
|Прасс Александр
|1
|0.1
|Саркария Манприт
|1
|0.1
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.1
|Вютрих Грегори
|1
|0.1
|Айети Альбиан
|1
|0.1
|Любич Иван
|1
|0.1
|Ланг Кристоф
|1
|0.1
|Вельс Моритц
|1
|0.1
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.1
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Тейгль Георг
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2
Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|2.
|Штурм
|1:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|ЛАСК
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|4.
|Аустрия Вена
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 15
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|6.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|7.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|11.
|Хартберг
|9
|2
|1
|6
|9 - 18
|7
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|6.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|3.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|5 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Хартберг
|Фаркаш Патрик
|4