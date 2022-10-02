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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Аустрия Вена
0:1
Перерыв
Штурм
0'
0:1
14' Гол
Айети Альбиан

Ход матча

14'
0:1
Айети Альбиан
(Прасс Александр)
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Штурм
3.00
3.65
3.55
Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
47
Крейкер
Дарио
23
Браунёдер
Маттиас
36
Фитц
Доминик
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
77
Джукич
Александар
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
9
Айети
Альбиан
15
Бовинг
Виллиам
Аустрия Вена
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

29 матчей

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

55 матчей

41.8%
25.5%
32.7%
23 победы 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.4%
58.2%
25.4%
9 побед 32 ничьи 14 побед

Второй тайм

43.6%
25.5%
30.9%
24 победы 14 ничьих 17 побед

История матчей

БЧГ
4:2
БЧГ
1:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.4
Фитц Доминик 2 0.2
Табакович Харис 2 0.2
Ранфтль Райнхольд 2 0.2
Джукич Александар 2 0.2
Келес Джан 2 0.2
Браунёдер Маттиас 1 0.1
Фишер Манфред 1 0.1
Джуричин Марко 1 0.1
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0
Хускович Муарем 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.3
Эмега Эмануэль 3 0.3
Прасс Александр 1 0.1
Саркария Манприт 1 0.1
Фусейни Мохаммед II 1 0.1
Вютрих Грегори 1 0.1
Айети Альбиан 1 0.1
Любич Иван 1 0.1
Ланг Кристоф 1 0.1
Вельс Моритц 1 0.1
Хорват Томи 1 (1) 0.1
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 2 1
Тейгль Георг 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Демаку Весель 1 0
Эмега Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2
Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. Штурм 1:0 10 6 3 1 15 - 5 21
3. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
4. Аустрия Вена 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
5. Аустрия Клагенфурт 10 4 2 4 18 - 19 14
6. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Альтах 10 2 2 6 12 - 23 8
11. Хартберг 9 2 1 6 9 - 18 7
12. Рид 10 1 2 7 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 1:0 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 0:1 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
6. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
3. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
6. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
7. Аустрия Вена 0:1 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Хартберг Фаркаш Патрик 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Штурм
3.00
3.65
3.55
Все Коэффициенты
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