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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 30'
Железярне Подбрезова
0'
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Железярне Подбрезова
1.35
5.30
7.90
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
21
Змрхаль
Яромир
33
Куцка
Юрай
70
Чакветадзе
Георгий
20
Канкава
Джаба
7
Вайсс
Владимир
24
Рамирес
Эрик
77
Чаврич
Александр
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
23
Бакаля
Микулаш
15
Rene
Paraj
33
Куколь
Владимир
99
David
Cobnan
7
Daniel
Pavuk
11
Samuel
Datko
29
Кузма
Марек
Слован Братислава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-2-4-1

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грнчар Давид 5 0.45
Барсегян Тигран 3 0.27
Чаврич Александр 3 0.27
Змрхаль Яромир 2 0.18
Грин Эндри 2 0.18
Куцка Юрай 2 0.18
Шапоньич Иван 2 (1) 0.18
Хольман Дэвид 1 (1) 0.09
Рамирес Эрик 1 (1) 0.09
Уче Агбо 1 0.09
Ловат Лукас 0 0
Мустафич Ален 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 4 0.36
Кузма Марек 3 (1) 0.27
Годал Борис 2 0.18
Samuel Datko 2 0.18
Бариш Дамьян 1 0.09
Ковачик Петер 1 (1) 0.09
Daniel Pavuk 1 0.09
Rene Paraj 1 0.09
Andy Masaryk 1 0.09
Грендель Эрик 0 0
Куколь Владимир 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 3 0
Мустафич Ален 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Вернон де Марко 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Годал Борис 4 0
Rene Paraj 4 0
Marek Kristian Bartos 3 0
David Cobnan 3 0
Брежнаник Михал 2 0
Куколь Владимир 2 0
Лудга Рихард 2 0
Daniel Pavuk 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Matej Gresak 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 11 7 3 1 23 - 7 24
2. Железярне Подбрезова 0:0 11 5 6 0 17 - 8 21
3. Жилина 12 5 4 3 18 - 12 19
4. Спартак Трнава 11 5 4 2 19 - 10 19
5. ДАК 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Ружомберок 11 4 5 2 15 - 12 17
7. Дукла Банска-Бистрица 12 5 1 6 17 - 21 16
8. Скалица 12 2 6 4 9 - 15 12
9. Тренчин 12 3 3 6 8 - 17 12
10. Земплин 11 3 2 6 12 - 20 11
11. Злате Моравце 10 1 4 5 8 - 16 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 12 0 4 8 10 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Жилина 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
4. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Железярне Подбрезова 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
6. Скалица 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ружомберок 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Дукла Банска-Бистрица 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Тренчин 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 0:0 6 2 4 0 10 - 6 10
2. Слован Братислава 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
5. Спартак Трнава 4 2 1 1 9 - 4 7
6. ДАК 6 1 4 1 5 - 6 7
7. Тренчин 7 1 2 4 3 - 11 5
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
10. Скалица 6 0 3 3 3 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 1 4 5 - 10 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 6 (3)
ДАК Крстович Никола 6 (1)
Ружомберок Регали Мартин 5 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (1)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 4
Спартак Трнава Паур Якуб 4
ДАК Кальмар Жолт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Железярне Подбрезова
1.35
5.30
7.90
Все Коэффициенты
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Слован Братислава
Железярне Подбрезова
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