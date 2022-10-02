Тур: 12. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
0:0
Первый тайм: 30'
0'
14
Абена
Минти
33
Куцка
Юрай
24
Рамирес
Эрик
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
11
Samuel
Datko
29
Кузма
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
92 Marcel Vasil
-
30 Andy Masaryk
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грнчар Давид
|5
|0.45
|Барсегян Тигран
|3
|0.27
|Чаврич Александр
|3
|0.27
|Змрхаль Яромир
|2
|0.18
|Грин Эндри
|2
|0.18
|Куцка Юрай
|2
|0.18
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.18
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.09
|Рамирес Эрик
|1 (1)
|0.09
|Уче Агбо
|1
|0.09
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|4
|0.36
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.27
|Годал Борис
|2
|0.18
|Samuel Datko
|2
|0.18
|Бариш Дамьян
|1
|0.09
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.09
|Daniel Pavuk
|1
|0.09
|Rene Paraj
|1
|0.09
|Andy Masaryk
|1
|0.09
|Грендель Эрик
|0
|0
|Куколь Владимир
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|3
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Годал Борис
|4
|0
|Rene Paraj
|4
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Брежнаник Михал
|2
|0
|Куколь Владимир
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Daniel Pavuk
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Matej Gresak
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 7
|24
|2.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|11
|5
|6
|0
|17 - 8
|21
|3.
|Жилина
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|4.
|Спартак Трнава
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|5.
|ДАК
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Ружомберок
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|8.
|Скалица
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Тренчин
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|10.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|12
|0
|4
|8
|10 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Жилина
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Скалица
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Ружомберок
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|5.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|ДАК
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Тренчин
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|10.
|Скалица
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|6 (3)
|ДАК
|Крстович Никола
|6 (1)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|5 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|Спартак Трнава
|Паур Якуб
|4
|ДАК
|Кальмар Жолт
|4