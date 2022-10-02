Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Родриго из команды Лидс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

22' О, нет. Из многообещающей позиции Родриго из команды Лидс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

22' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Коутиньо Филиппе . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Кристенсен Расмус из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе

15' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

14' Родриго из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Стрёйк Паскаль из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Лидс

9' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

8' Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Кристенсен Расмус из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аугустинссон Людвиг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

3' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лидс начинает с центра поля