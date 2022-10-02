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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Лидс
0:0
Первый тайм: 31'
Астон Вилла
0'
6' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
26' Желтая карточка
Синистерра Луис

Ход матча

6'
 
Аугустинссон Людвиг
26'
Синистерра Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Астон Вилла
2.48
3.45
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
19
Морено
Родриго
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
17
Аугустинссон
Людвиг
41
Рамси
Джакоб
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
23
Коутиньо
Филиппе
Лидс
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Астон Вилла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.57
Синистерра Луис 2 0.29
Харрисон Джек 1 0.14
Ааронсон Бренден 1 0.14
Рока Марк 1 0.14
Эйлинг Люк 0 0
Стрёйк Паскаль 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.13
Бэйли Леон 1 0.13
Рамси Джакоб 1 0.13
Ингс Дэнни 1 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.13
Соарес Дуглас 1 0.13

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Льоренте Диего 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Синистерра Луис 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 3 0
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
18. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
19. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19. Астон Вилла 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
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    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      26'
      Синистерра Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Синистерра Луис из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Макгинн Джон
    • 26'
      Янг Эшли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Астон Вилла
    2.48
    3.45
    3.45
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