Тур: 9. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
12
Адамс
Тайлер
18
Янг
Эшли
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Богард ЛамарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Астон Вилла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.57
|Синистерра Луис
|2
|0.29
|Харрисон Джек
|1
|0.14
|Ааронсон Бренден
|1
|0.14
|Рока Марк
|1
|0.14
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Стрёйк Паскаль
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.13
|Бэйли Леон
|1
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.13
|Ингс Дэнни
|1
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.13
|Соарес Дуглас
|1
|0.13
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 9
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|14.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|20 - 5
|12
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Лидс
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4