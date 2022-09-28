Тур: 9. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Лидс
Астон Вилла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.67
|Синистерра Луис
|2
|0.33
|Харрисон Джек
|1
|0.17
|Ааронсон Бренден
|1
|0.17
|Рока Марк
|1
|0.17
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Стрёйк Паскаль
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.14
|Бэйли Леон
|1
|0.14
|Рамси Джакоб
|1
|0.14
|Ингс Дэнни
|1
|0.14
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.14
|Соарес Дуглас
|1
|0.14
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 19
|8
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|6 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла
Исход игры
Лидс
51.9% (28)
Ничья
31.5% (17)
Астон Вилла
16.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
2:1 Лидс
31.5% (17)
1:1 Ничья
27.8% (15)
1:0 Лидс
18.5% (10)
1:2 Астон Вилла
9.3% (5)
1:3 Астон Вилла
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!