  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Лидс
 
Позже
Астон Вилла

История личных встреч

Лидс
Астон Вилла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.67
Синистерра Луис 2 0.33
Харрисон Джек 1 0.17
Ааронсон Бренден 1 0.17
Рока Марк 1 0.17
Эйлинг Люк 0 0
Стрёйк Паскаль 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.14
Бэйли Леон 1 0.14
Рамси Джакоб 1 0.14
Ингс Дэнни 1 0.14
Буэндия Эмилиано 1 0.14
Соарес Дуглас 1 0.14

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Льоренте Диего 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Синистерра Луис 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 3 0
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Лидс 51.9% (28)
    X 31.5% (17)
    Астон Вилла 16.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Астон Вилла
    2.43
    3.56
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла

    Исход игры
    Лидс
    51.9% (28)
    Ничья
    31.5% (17)
    Астон Вилла
    16.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    31.5% (17)
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    1:0 Лидс
    18.5% (10)
    1:2 Астон Вилла
    9.3% (5)
    1:3 Астон Вилла
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лидс
    Астон Вилла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     