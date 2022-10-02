да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.57
|Малиновский Руслан
|1
|0.14
|Лукман Адемола
|1
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.14
|Толой Рафаэл
|1
|0.14
|Демирал Мерих
|1
|0.14
|Скальвини Джорджио
|1
|0.14
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мандрагора Роландо
|1
|0.14
|Куаме Кристиан
|1
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.14
|Йович Лука
|1
|0.14
|Мартинес Лукас II
|1
|0.14
|Гонсалес Николас
|1
|0.14
|Иконе Жонатан
|1
|0.14
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|5.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|11.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Рома
|Дибала Пауло
|4 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2