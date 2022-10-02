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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Аталанта
 
Позже
Фиорентина

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Аталанта 83.7% (103)
X 13.8% (17)
Фиорентина 2.4% (3)
-1
выиграет Аталанта, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Фиорентина
3.60
3.60
3.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
5
Околи
Меме
15
Де
Рон
Мартен
33
Хатебур
Ханс
93
Соппи
Брэндон
42
Скальвини
Джорджио
7
Коопмейнерс
Теун
13
Эдерсон
Хонорато
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
72
Барак
Антонин
11
Иконе
Жонатан
99
Куаме
Кристиан
8
Сапонара
Риккардо
Аталанта
3-4-2-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.5%
46.9%
40.6%
4 победы 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.57
Малиновский Руслан 1 0.14
Лукман Адемола 1 0.14
Хёйлунн Расмус 1 0.14
Толой Рафаэл 1 0.14
Демирал Мерих 1 0.14
Скальвини Джорджио 1 0.14
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрагора Роландо 1 0.14
Куаме Кристиан 1 0.14
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Йович Лука 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Гонсалес Николас 1 0.14
Иконе Жонатан 1 0.14
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Демирал Мерих 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Меле Йоаким 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Йович Лука 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1
Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
5. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
11. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Рома Дибала Пауло 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Де Рон Мартен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Фиорентина начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина

Исход игры
Аталанта
83.5% (106)
Ничья
13.4% (17)
Фиорентина
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (79)
Меньше
33.61% (40)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48% (61)
1:0 Аталанта
11.8% (15)
1:1 Ничья
10.2% (13)
2:0 Аталанта
9.4% (12)
3:1 Аталанта
5.5% (7)
3:2 Аталанта
3.1% (4)
1:2 Фиорентина
2.4% (3)
3:0 Аталанта
1.6% (2)
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