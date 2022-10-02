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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Кортрейк
2:1
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
21' Гол
Авенатти Фелипе
32' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
2:0
42' Гол
Селемани Фаиз
45' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
50' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
89' Желтая карточка
Илич Марко
2:1
90' Пенальти
Янссен Винсент
90' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
90'+4
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
4
Ватанабэ
Цуёси
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
77
Энен
Давид
12
Кейта
Хабиб
32
Танака
Сатоси
10
Селемани
Фаиз
20
Авенатти
Фелипе
22
Ламкель
Зе
Дидье
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
14
Стенгс
Келвин
4
Наингголан
Раджа
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
Кортрейк
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Антверпен

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 3 0.3
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.1
Авенатти Фелипе 1 0.1
Гейе Папе Хабиб 1 0.1
Мбайо Дилан 1 0.1
Ватанабэ Цуёси 1 0.1
Д'Эне Кристоф 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 7 (3) 0.7
Фрай Микаэль 4 (2) 0.4
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.3
Алдервейрельд Тоби 2 0.2
Наингголан Раджа 1 0.1
Миёши Коджи 1 0.1
Винс Сэмюэл 1 0.1
Валенсия Энтони 1 0.1
Эккеленкамп Юрген 0 0
Геркенс Питер 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 2 0
Де Лат Ричи 2 0
Янссен Винсент 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
4
20%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
7
35%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
3
38%
3
15%
61-75
1
13%
3
15%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1
Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0
Антверпен
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2
Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 9 0 1 22 - 8 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Кортрейк 10 3 1 6 8 - 16 10
15. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
16. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
17. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
8. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
15. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Юсуф Альхассан получил желтую карточку от судьи
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