Тур: 10. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
1:0
21' ГолАвенатти Фелипе
32' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
2:0
42' ГолСелемани Фаиз
45' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
50' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
89' Желтая карточкаИлич Марко
2:1
90' ПенальтиЯнссен Винсент
90' Желтая карточкаВандандриш Кевин
90'+4
Ход матча
21'
32'
42'
2:0
45'
50'
89'
90'
2:1
90'
31
Илич
Марко
77
Энен
Давид
12
Кейта
Хабиб
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Luca Foubert
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Кортрейк
Антверпен
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|3
|0.3
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.1
|Авенатти Фелипе
|1
|0.1
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.1
|Мбайо Дилан
|1
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.1
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.7
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.4
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.3
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.2
|Наингголан Раджа
|1
|0.1
|Миёши Коджи
|1
|0.1
|Винс Сэмюэл
|1
|0.1
|Валенсия Энтони
|1
|0.1
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
4
20%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
7
35%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
3
38%
3
15%
61-75
1
13%
3
15%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1
Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0
Антверпен
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2
Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|9
|0
|1
|22 - 8
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Кортрейк
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|17.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3