да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.57
|Милик Аркадиуш
|2
|0.29
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.14
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|Костич Филип
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.86
|Барроу Муса
|1
|0.14
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|5.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Рома
|Дибала Пауло
|4 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4