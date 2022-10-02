Главным арбитром на этот матч назначен Розарио Абиссо из Палермо. Помогать ему на бровках будут Джузеппе Перротти и Алессио Тольфо. Резервным арбитром на этот матч назначен Лоренцо Маджони.

—

Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче восьмого тура Серии А между туринским "Ювентусом" и "Болонью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.