Тур: 8. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Абиссо Росарио
История личных встреч
Ювентус
Болонья
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
8.3%
20.9%
17 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 3 победы
28 матчей
75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.57
|Милик Аркадиуш
|2
|0.29
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.14
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|Костич Филип
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.86
|Барроу Муса
|1
|0.14
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1
Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|5 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Исход игры
Ювентус
100% (52)
Ничья
0% (0)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (16)
Меньше
69.23% (36)
Обе команды забьют
Да
26.92% (14)
Нет
73.08% (38)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.9% (27)
2:1 Ювентус
19.2% (10)
1:0 Ювентус
17.3% (9)
3:1 Ювентус
5.8% (3)
3:0 Ювентус
3.8% (2)
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