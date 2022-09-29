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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Ювентус
 
Позже
Болонья
Прогнозы 52
Ювентус 100% (52)
X 0% (0)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Болонья
1.57
6.60
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
Болонья

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
8.3%
20.9%
17 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 3 победы

28 матчей

75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.7%
28.6%
10.7%
17 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.57
Милик Аркадиуш 2 0.29
Ди Мария Анхель 1 0.14
Бонуччи Леонардо 1 0.14
Бремер Глейсон 1 0.14
Костич Филип 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.86
Барроу Муса 1 0.14
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Куадрадо Хуан 0 1
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Паредес Леандро 1 0
Кин Мойзе 1 0
Ровелла Николо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1
Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Милан Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Рома Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Милан Жиру Оливье 5 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ювентус 100% (52)
    X 0% (0)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Болонья
    1.57
    6.60
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ювентус - Болонья

    Исход игры
    Ювентус
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (16)
    Меньше
    69.23% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    26.92% (14)
    Нет
    73.08% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    51.9% (27)
    2:1 Ювентус
    19.2% (10)
    1:0 Ювентус
    17.3% (9)
    3:1 Ювентус
    5.8% (3)
    3:0 Ювентус
    3.8% (2)
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