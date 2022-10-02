Тур: 10. Стадион: Стааен.
0:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаДжегго Джеймс
0:1
76' ГолН'Дри Конан
80' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
84' Желтая карточкаБойя Франк
90'+4
Ход матча
58'
76'
0:1
80'
80'
84'
77
Бока
Эрик
20
Бауэр
Роберт
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Сент-Трейден
Эйпен
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.4
|Хаяси Даити
|2
|0.2
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Окадзаки Синджи
|1
|0.1
|Ляйстнер Тони
|1
|0.1
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.1
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.2
|Н'Дри Конан
|2
|0.2
|Gary Magnee
|2
|0.2
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.1
|Нуху Айзек
|1
|0.1
|Ламбер Борис
|1
|0.1
|Петерс Стеф
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Бауэр Роберт
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Бойя Франк
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мубарак Вакасо
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
5
33%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|9
|0
|1
|22 - 8
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Кортрейк
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3