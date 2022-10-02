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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Сент-Трейден
0:1
Конец матча
Эйпен
0'
58' Желтая карточка
Джегго Джеймс
0:1
76' Гол
Н'Дри Конан
80' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
84' Желтая карточка
Бойя Франк
90'+4
21
Шмидт
Даниэль
77
Бока
Эрик
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
22
Янсенс
Вольке
27
Бойя
Франк
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
91
Бруно
Джанни
30
Окадзаки
Синджи
1
Мозер
Леннарт
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
29
Алло
Тедди
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
23
Кристи-Дэвис
Исаак
9
Превляк
Смаил
7
Нуху
Айзек
Сент-Трейден
3-5-2
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Эйпен

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
ТМК
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ТМС
2:2
ПДА
5:2
ТМК
2:3
ПДА
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДА
4:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ПДА
4:4
ЛП
2:1
ЛП
4:2
БВЛ
1:0
ВД
1:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:3
БВЛ
0:3
БВЛ
1:2
БВЛ
0:0
БВЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
2ЙК
3:0
2ЙК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.4
Хаяси Даити 2 0.2
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.1
Окадзаки Синджи 1 0.1
Ляйстнер Тони 1 0.1
Кагава Синдзи 1 (1) 0.1
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.2
Н'Дри Конан 2 0.2
Gary Magnee 2 0.2
Чарльз-Кук Риган 1 0.1
Нуху Айзек 1 0.1
Ламбер Борис 1 0.1
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Бруно Джанни 2 0
Бауэр Роберт 2 0
Янсенс Вольке 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Брюлс Кристиан 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Бойя Франк 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мубарак Вакасо 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Джегго Джеймс 2 0
Ламбер Борис 2 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
5
33%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 9 0 1 22 - 8 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Кортрейк 10 3 1 6 8 - 16 10
15. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
8. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
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