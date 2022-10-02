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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Фамаликан
4:0
Конец матча
Боавишта
0'
24' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
1:0
25' Гол
Родригеш Иву
32' Желтая карточка
Родригеш Иву
2:0
44' Гол
Родригес Хосе Луис
3:0
52' Гол
Юссуф Зейду
60' Желтая карточка
Мальейру Педро
68' Желтая карточка
Сассо Венсан
4:0
85' Гол
Ассунсао Густаво
90'+3
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
25
Пеле
Мамаду
7
Родригеш
Иву
97
Коломбатто
Сантьяго
19
Родригес
Хосе
Луис
9
Миллан
Алехандро
12
Дутра
Сезар
Бернардо
4
Robson
Reis
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Горре
Кенджи
Фамаликан
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Боавишта

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.25
Родригес Хосе Луис 1 0.13
Родригеш Иву 1 0.13
Ассунсао Густаво 1 0.13
Коломбатто Сантьяго 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 2 0.25
Martim Tavares 2 0.25
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.25
Сассо Венсан 1 0.13
Боженик Роберт 1 0.13
Горре Кенджи 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Мальейру Педро 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 4 0
Родригеш Иву 2 1
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Gustavo Sa 2 0
Пеле Мамаду 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Михай Энеа 1 0
Моура Франсишку 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 3 0
Кэннон Реджи 3 0
Перес Себастьян 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Макута Гайус 2 0
Лоуренсу Бруну II 2 0
Мальейру Педро 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0
Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0
Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3
Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 8 7 1 0 19 - 3 22
2. Порту 8 6 1 1 20 - 6 19
3. Брага 8 6 1 1 24 - 9 19
4. Боавишта 8 5 0 3 8 - 12 15
5. Портимоненсе 8 5 0 3 8 - 7 15
6. Каса Пиа 7 4 2 1 7 - 3 14
7. Спортинг Л 8 4 1 3 16 - 11 13
8. Эшторил 8 3 3 2 10 - 7 12
9. Витория Гимарайнш 8 3 2 3 6 - 6 11
10. Риу Аве 8 2 3 3 11 - 13 9
11. Шавиш 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Арока 8 2 3 3 7 - 16 9
13. Жил Висенте 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Визела 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Фамаликан 8 2 1 5 5 - 8 7
16. Санта-Клара 8 1 2 5 5 - 9 5
17. Пасуш де Феррейра 8 0 2 6 6 - 16 2
18. Маритиму 7 0 0 7 4 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
2. Бенфика 4 4 0 0 14 - 3 12
3. Брага 4 3 1 0 11 - 3 10
4. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 4 3 0 1 4 - 2 9
7. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Жил Висенте 4 1 2 1 3 - 4 5
14. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
3. Каса Пиа 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Порту 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Эшторил 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
10. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Визела 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Спортинг Л 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 4 0 3 1 5 - 8 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Спортинг Л Поте 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 3
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 3
Эшторил Mor Ndiaye 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Родригес Хосе Луис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Родригеш Иву бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Абаскаль Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Фамаликан 19.2% (23)
    X 27.5% (33)
    Боавишта 53.3% (64)
    -1
    выиграет Боавишта, со счетом 0:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Фамаликан 4:0 Боавишта

    Исход игры
    Фамаликан
    19.2% (23)
    Ничья
    27.5% (33)
    Боавишта
    53.3% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.73% (28)
    Меньше
    76.27% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (30)
    0:1 Боавишта
    25% (30)
    1:2 Боавишта
    17.5% (21)
    1:0 Фамаликан
    13.3% (16)
    0:2 Боавишта
    9.2% (11)
    2:1 Фамаликан
    4.2% (5)
    2:0 Фамаликан
    1.7% (2)
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