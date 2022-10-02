да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.25
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.13
|Родригеш Иву
|1
|0.13
|Ассунсао Густаво
|1
|0.13
|Коломбатто Сантьяго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|2
|0.25
|Martim Tavares
|2
|0.25
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.25
|Сассо Венсан
|1
|0.13
|Боженик Роберт
|1
|0.13
|Горре Кенджи
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|Родригеш Иву
|2
|1
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Пеле Мамаду
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|3
|0
|Кэннон Реджи
|3
|0
|Перес Себастьян
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0
|Мальейру Педро
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|8
|7
|1
|0
|19 - 3
|22
|2.
|Порту
|8
|6
|1
|1
|20 - 6
|19
|3.
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24 - 9
|19
|4.
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8 - 12
|15
|5.
|Портимоненсе
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|6.
|Каса Пиа
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|7.
|Спортинг Л
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|8.
|Эшторил
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|9.
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Риу Аве
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|11.
|Шавиш
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7 - 16
|9
|13.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|16.
|Санта-Клара
|8
|1
|2
|5
|5 - 9
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|18.
|Маритиму
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|2.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|4.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|14.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|3.
|Каса Пиа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Порту
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|10.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Спортинг Л
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Спортинг Л
|Поте
|4 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 3
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 3
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 3