22' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

17' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Андерсен Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Игрок команды Оденсе совершает фол

12' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Соуза Аллан II . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тонгья Франко пробует нанести удар издали, но Josip Posavec держит все под контролем

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Оденсе начинает с центра поля