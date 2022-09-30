Тур: 11. Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
38
Oliver
Ross
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver RossНападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Оденсе
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед
45 матчей
40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.9%
37.8%
33.3%
13 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
31.1%
42.2%
26.7%
14 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.36
|Куск Каспер
|1
|0.09
|Феррейра Педру
|1
|0.09
|Педерсен Йеппе
|1
|0.09
|Крамер Ларс II
|1
|0.09
|Росс Матиас
|1
|0.09
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.09
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|4
|0.36
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.27
|Джейбали Иссам
|2
|0.18
|Charly Horneman
|1
|0.09
|Эстрём Робин
|1
|0.09
|Yankubah Minteh
|1
|0.09
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|4
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
6
46%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1
Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|5
|1
|4
|16 - 12
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Митьюлланд
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|8.
|Оденсе
|0:1
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|0
|6
|17 - 17
|12
|10.
|Ольборг
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Ольборг
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|8.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Оденсе
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Митьюлланд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ольборг
|1:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3