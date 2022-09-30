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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Ольборг
1:0
Первый тайм: 32'
Оденсе
0'
1:0
15' Гол
Крамер Ларс

Ход матча

15'
Крамер Ларс
(Соуза Аллан II)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Оденсе
3.05
3.64
3.25
Все Коэффициенты
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
16
Yahya
Nadrani
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
38
Oliver
Ross
23
Бакиз
Юнес
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
24
Гигович
Армин
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
Ольборг
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ольборг
Оденсе

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед

45 матчей

40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.9%
37.8%
33.3%
13 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.1%
42.2%
26.7%
14 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:3
СД
2:0
СБЗВ
1:0
СБЗВ
3:2
СД
0:2
СД
2:1
ТМС
2:1
ТМС
3:4
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
0:1
СД
5:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:4
СД
2:2
СД
0:4
СД
1:2
СЛ
2:1
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:1
СЛ
6:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
ТМС
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.36
Куск Каспер 1 0.09
Феррейра Педру 1 0.09
Педерсен Йеппе 1 0.09
Крамер Ларс II 1 0.09
Росс Матиас 1 0.09
Хагельскьер Андерс 1 0.09
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 4 0.36
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.27
Джейбали Иссам 2 0.18
Charly Horneman 1 0.09
Эстрём Робин 1 0.09
Yankubah Minteh 1 0.09
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 4 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
6
46%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1
Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Митьюлланд 10 3 4 3 18 - 17 13
8. Оденсе 0:1 11 4 1 6 12 - 18 13
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Ольборг 1:0 11 3 3 5 10 - 14 12
11. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Ольборг 1:0 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Оденсе 0:1 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 1:0 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Оденсе
    3.05
    3.64
    3.25
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