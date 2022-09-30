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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 7759 Главный судья: Jens Grabski Maae
Ольборг
1:1
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
15' Гол
Крамер Ларс
1:1
57' Гол
Кадри Башким
82' Желтая карточка
Бакиз Юнес
85' Желтая карточка
Соуза Аллан
90'+6

Ход матча

15'
Крамер Ларс
(Соуза Аллан II)
1:0
57'
1:1
Кадри Башким
(Aske Adelgaard)
64'
Андреасен Лука
Андерсен Лукас
 
64'
Рамкильде Марко
Oliver Ross
 
78'
Поульсен Андреас
Альманн Якоб
 
82'
Бакиз Юнес
 
85'
Соуза Аллан
 
85'
 
Jakob Martinsen
Тонгья Франко
85'
 
Микельсон Николас
Gustav Grubbe
89'
Anosike Ementa
Соуза Аллан
 
89'
Хёйхольт Мальте
Феррейра Педру
 
89'
 
Окосун Айо
Кадри Башким

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
16
Yahya
Nadrani
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
38
Oliver
Ross
23
Бакиз
Юнес
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
24
Гигович
Армин
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
Ольборг
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ольборг
Оденсе

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед

45 матчей

40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.9%
37.8%
33.3%
13 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.1%
42.2%
26.7%
14 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:3
СД
2:0
СБЗВ
1:0
СБЗВ
3:2
СД
0:2
СД
2:1
ТМС
2:1
ТМС
3:4
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
0:1
СД
5:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:4
СД
2:2
СД
0:4
СД
1:2
СЛ
2:1
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:1
СЛ
6:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
ТМС
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.36
Куск Каспер 1 0.09
Феррейра Педру 1 0.09
Педерсен Йеппе 1 0.09
Крамер Ларс II 1 0.09
Росс Матиас 1 0.09
Хагельскьер Андерс 1 0.09
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.45
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.27
Джейбали Иссам 2 0.18
Charly Horneman 1 0.09
Эстрём Робин 1 0.09
Yankubah Minteh 1 0.09
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
6
43%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
45%
3
21%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1
Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
7. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
8. Митьюлланд 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
8. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7759 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Ольборг: 42%, Оденсе: 58%.
  • 96'
    Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Окосун Айо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Aske Adelgaard из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
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