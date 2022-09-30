Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Ольборг

88' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Удар от ворот произведет Оденсе

85' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

83' Удар от ворот произведет Ольборг

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Судья подбегает и показывает Бакиз Юнес из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.

82' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Оденсе

79' Хорошую попытку сделал Соуза Аллан II . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Матч возобновлен

77' Посавец Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Мадс Фрокьяер-Йенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

76' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Ольборг

75' Гигович Армин из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Гигович Армин получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Гигович Армин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Оденсе

70' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Mihajlo Ivancevic возвращается на поле.

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Mihajlo Ivancevic получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Mihajlo Ivancevic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Mihajlo Ivancevic выиграл воздушное противоборство у Рамкильде Марко

66' Удар от ворот произведет Ольборг

66' Джейбали Иссам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Тактическая замена. Oliver Ross уходит с поля и его заменяет Рамкильде Марко

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Ольборг

59' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Г О О О О Л - Кадри Башким забивает с левой ноги!

57' Aske Adelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

56' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Ольборг

53' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Ольборг

51' Джейбали Иссам не смог попасть в створ ударом издали

51' Джейбали Иссам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Yahya Nadrani ослабляет давление, выбив мяч.

50' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля