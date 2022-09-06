Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

40' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Гао Ди получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Гао Ди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Фантастический гол, где все сам сделал Ван Ган

25' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с правой ноги!

25' Ван Ган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

22' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Marko Dabro создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О О О Л - Андрияшевич Франко из команды Чжэцзян Профессионал с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

18' Yu Dong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Bin Gu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Bin Gu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Чжанг Сичже не смог попасть в створ ударом издали

12' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Dongsheng Wang пробует нанести удар издали, но Dehai Zou держит все под контролем

10' Матч возобновлен

9' Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Кан Сан-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Мушекви Няша нанес удар головой, но Dehai Zou спокойно отбил мяч.

4' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ulrich Ewolo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.