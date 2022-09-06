  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Бэйцзин Гоань
2:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
18' Гол
Андрияшевич Франко
1:1
25' Гол
Жанг Юнинг
55' Желтая карточка
Yu Dong
2:1
66' Гол
Жанг Юнинг
2:2
81' Пенальти
Matheus XIII
90'+5

Ход матча

18'
0:1
Андрияшевич Франко
(Yu Dong)
25'
Жанг Юнинг
(Gang Wang)
1:1
46'
 
Matheus XIII
Ulrich Ewolo
46'
 
Jin Cheng
Di Gao
55'
 
Yu Dong
58'
 
Xin Yue
Dongsheng Wang
66'
Жанг Юнинг
(Tianyi Gao)
2:1
80'
 
Junsheng Yao
Bin Gu
80'
Чендун Чжан
Tianyi Gao
 
81'
2:2
Matheus XIII
84'
Yongjing Cao
Marko Dabro
 
86'
 
Цзяци Чжан
Wei Long

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
6
Чи
Чжунго
15
Tianyi
Gao
30
Marko
Dabro
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
31
Bin
Gu
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 10 (1) 0.63
Мемишевич Самир 2 0.13
Чжанг Сичже 2 0.13
Дабао Юй 2 0.13
Кан Сан-У 1 0.06
Gang Wang 1 0.06
Marko Dabro 1 0.06
Цзинь Пэнксян 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Ziming Wang 1 0.06
Nebijan Muhmet 0 0
Tianyi Gao 0 0
Guobo Liu 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 7 (1) 0.44
Мушекви Няша 6 0.38
Ulrich Ewolo 4 0.25
Di Gao 3 0.19
Цзяци Чжан 1 0.06
Jin Cheng 1 0.06
Ablikim Abdusalam 1 0.06
Matheus XIII 1 (1) 0.06
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Yu Dong 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Пропущено

17
2
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
100%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
19%
4
18%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
1
5%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Чжэцзян Профессионал 16 7 6 3 25 - 13 27
6. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
7. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 16 6 5 5 23 - 24 23
10. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
11. Тянцзинь Тэда 16 5 4 7 21 - 21 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 16 3 1 12 11 - 26 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 16 1 0 15 9 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 7 5 1 1 12 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 9 1 0 8 6 - 24 3
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 13 11
7. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Чжэцзян Профессионал 9 2 5 2 13 - 12 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rizhao International Football Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 2:2 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     