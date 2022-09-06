Стадион: Rizhao International Football Center
2:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолАндрияшевич Франко
1:1
25' ГолЖанг Юнинг
55' Желтая карточкаYu Dong
2:1
66' ГолЖанг Юнинг
2:2
81' ПенальтиMatheus XIII
90'+5
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
55'
66'
2:1
80'
81'
2:2
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
15
Tianyi
Gao
30
Marko
Dabro
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
17
Wei
Long
31
Bin
Gu
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
1 Сень ХоуВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
20 Ziming Wang
-
3 Yang Yu1
-
29 Yuda Tian
-
32 Guobo Liu
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
22 Jin Cheng
-
-
-
-
10 Matheus XIII
-
28 Xin Yue
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|10 (1)
|0.63
|Мемишевич Самир
|2
|0.13
|Чжанг Сичже
|2
|0.13
|Дабао Юй
|2
|0.13
|Кан Сан-У
|1
|0.06
|Gang Wang
|1
|0.06
|Marko Dabro
|1
|0.06
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Ziming Wang
|1
|0.06
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Tianyi Gao
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|7 (1)
|0.44
|Мушекви Няша
|6
|0.38
|Ulrich Ewolo
|4
|0.25
|Di Gao
|3
|0.19
|Цзяци Чжан
|1
|0.06
|Jin Cheng
|1
|0.06
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.06
|Matheus XIII
|1 (1)
|0.06
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Yu Dong
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Пропущено
17
2
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
100%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
19%
4
18%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
1
5%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|16
|7
|6
|3
|25 - 13
|27
|6.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|5
|5
|23 - 24
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|3
|1
|12
|11 - 26
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|16
|1
|0
|15
|9 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|5
|1
|1
|12 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|1
|0
|8
|6 - 24
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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