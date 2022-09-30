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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ганновер 96
1:1
Второй тайм: 47'
Гамбург
0'
1:0
4' Гол
Муроя Сэй
11' Желтая карточка
Вушкович Марио
1:1
15' Гол в свои ворота
Бёрнер Юлиан
28' Желтая карточка
Бенеш Ласло
33' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
45' Желтая карточка
Киттель Сонни

Ход матча

4'
Муроя Сэй
1:0
11'
 
Вушкович Марио
15'
1:1
Бёрнер Юлиан
28'
 
Бенеш Ласло
33'
Бёрнер Юлиан
 
45'
 
Киттель Сонни

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гамбург
3.80
3.82
3.60
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
23
Nicolo
Tresoldi
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Ганновер 96
3-4-2-1
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Ганновер 96
Гамбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.5
Тойхерт Седрик 3 0.3
Муроя Сэй 3 0.3
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.3
Кён Деррик 1 0.1
Крайнц Лука 1 0.1
Керк Себастьян 1 (1) 0.1
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.6
Рейс Людовит 2 0.2
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.2
Бенеш Ласло 1 0.1
Хайер Моритц 1 0.1
Джатта Бейкери 1 0.1
Вушкович Марио 1 0.1
Киттель Сонни 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крайнц Лука 4 0
Кунце Фабиан 4 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Нойман Фил 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Кён Деррик 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Вушкович Марио 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Пропущено

12
4
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Гамбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 10 7 1 2 15 - 6 22
2. Дармштадт 2:1 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 1:2 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Ганновер 96 1:1 10 5 3 2 18 - 13 18
5. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
15. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Гройтер Фюрт 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:2 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 2:1 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 1:1 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Ганновер 96 1:1 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
10. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
11. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
17. Гройтер Фюрт 5 1 3 1 8 - 9 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 5 4 1 0 10 - 3 13
2. Дармштадт 2:1 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 1:1 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Бенеш Ласло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бёрнер Юлиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Mario Vuskovic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Муроя Сэй бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гамбург
3.80
3.82
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Гамбург онлайн

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