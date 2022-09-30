Тур: 10. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
1:1
Второй тайм: 47'
0'
1:0
4' ГолМуроя Сэй
11' Желтая карточкаВушкович Марио
1:1
15' Гол в свои воротаБёрнер Юлиан
28' Желтая карточкаБенеш Ласло
33' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
45' Желтая карточкаКиттель Сонни
Ход матча
4'
1:0
11'
15'
1:1
28'
33'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Ганновер 96
Гамбург
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|5
|0.5
|Тойхерт Седрик
|3
|0.3
|Муроя Сэй
|3
|0.3
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.3
|Кён Деррик
|1
|0.1
|Крайнц Лука
|1
|0.1
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.1
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.6
|Рейс Людовит
|2
|0.2
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.2
|Бенеш Ласло
|1
|0.1
|Хайер Моритц
|1
|0.1
|Джатта Бейкери
|1
|0.1
|Вушкович Марио
|1
|0.1
|Киттель Сонни
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крайнц Лука
|4
|0
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
6
40%
76-90
Пропущено
12
4
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Гамбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|2.
|Дармштадт
|2:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|1:2
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Ганновер 96
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|15.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:2
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|2:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Ганновер 96
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|10.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|11.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|17.
|Гройтер Фюрт
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Дармштадт
|2:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|1:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4