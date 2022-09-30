Тур: 10. Стадион: Бентелер Арена.
0'
1:0
3' ГолЛайпертц Роберт
1:0
7' Не забитый пенальтиПирингер Марвин
1:1
10' ГолМану Брайдон
1:2
24' ГолМюллер Янник
Ход матча
3'
7'
1:0
10'
1:1
24'
1:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Падерборн
Дармштадт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|0.6
|Пирингер Марвин
|5
|0.5
|Лайпертц Роберт
|3
|0.3
|Sirlord Conteh
|2
|0.2
|Юстван Юлиан
|2
|0.2
|Србени Деннис
|2
|0.2
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.2
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.1
|Шалленберг Рон
|1
|0.1
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.1
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|5
|0.5
|Ману Брайдон
|4
|0.4
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.3
|Мелем Марвин
|2
|0.2
|Мюллер Янник
|1
|0.1
|Сейдель Аарон
|1
|0.1
|Ронштадт Франк
|1
|0.1
|Пфайффер Патрик
|1
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.1
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хут Янник
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|5
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
11%
2
33%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
8%
6
35%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
21%
3
18%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|2.
|Дармштадт
|2:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|1:2
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Ганновер 96
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|15.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:2
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|2:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Ганновер 96
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|10.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|11.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|17.
|Гройтер Фюрт
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Дармштадт
|2:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|1:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4