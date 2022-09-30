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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11238
Падерборн
1:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
3' Гол
Лайпертц Роберт
1:0
7' Не забитый пенальти
Пирингер Марвин
1:1
10' Гол
Ману Брайдон
1:2
24' Гол
Мюллер Янник
71' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
90' Желтая карточка
Мюллер Янник
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
21
Хут
Янник
31
Рор
Максимилиан
2
Хюнемайер
Уве
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
11
Sirlord
Conteh
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
18
Србени
Деннис
9
Пирингер
Марвин
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Падерборн
3-1-4-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 0.6
Пирингер Марвин 5 0.5
Лайпертц Роберт 3 0.3
Sirlord Conteh 2 0.2
Юстван Юлиан 2 0.2
Србени Деннис 2 0.2
Муслия Флоран 2 (2) 0.2
Обермайр Рафаэль 1 0.1
Шалленберг Рон 1 0.1
Marcel Hoffmeier 1 0.1
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 5 0.5
Ману Брайдон 4 0.4
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.3
Мелем Марвин 2 0.2
Мюллер Янник 1 0.1
Сейдель Аарон 1 0.1
Ронштадт Франк 1 0.1
Пфайффер Патрик 1 0.1
Вильхельмссон Оскар 1 0.1
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хут Янник 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Tobias Mueller 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 5 0
Гьясула Клаус 2 1
Пфайффер Патрик 2 1
Мюллер Янник 3 0
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Титц Филлип 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ману Брайдон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
15%
3
38%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
43%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
12%
7
37%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
3
16%
76-90

Пропущено

13
11
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
4
31%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
5. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
15. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Гройтер Фюрт 9 1 4 4 12 - 17 7
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
9. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
10. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
17. Гройтер Фюрт 5 1 3 1 8 - 9 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Кунце Фабиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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