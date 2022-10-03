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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 25.
Треллеборг
1:3
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
12' Желтая карточка
Arvid Eriksson
0:1
26' Гол
Edin Hamidovic
42' Желтая карточка
Амин Симон
53' Желтая карточка
Николич Марко
1:1
62' Пенальти
Мортенсен Николас
1:2
71' Гол
Edin Hamidovic
1:3
75' Гол
Edin Hamidovic
90'+6
25
Ларсен
Андреас
II
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
5
Тидеман
Антон
23
Бедварссон
Бедвар
21
Амин
Симон
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
10
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
9
Мортенсен
Николас
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
23
Дальстрём
Никлас
16
Daniel
Hermansson
26
Моенза
Малкольм
22
Люнг
Даниэль
8
Адриан
Самуэль
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
Треллеборг
4-2-3-1
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Йёнчёпинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

250%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:3
С
1:3
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
2:0
А
1:1
А
2:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 11 (1) 0.44
Оффия Генри 10 0.4
Бркич Харис 3 (1) 0.12
Амин Симон 3 0.12
Бьеркен Фритьоф 3 0.12
Йенссон Исак 3 0.12
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.08
Саид Мохаммед 1 0.04
Бедварссон Бедвар 1 0.04
Модиг Йеспер 1 0.04
Халльберг Херман 1 0.04
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николич Марко 6 0.24
Бук Робин 5 (2) 0.2
Люнг Даниэль 4 0.16
Edin Hamidovic 4 (1) 0.16
Нордстрем Элиас 3 0.12
Марич Аднан 2 0.08
Фазал Мохаммад 2 0.08
Гваргис Питер 2 0.08
Моенза Малкольм 1 0.04
Эдквист Адриан 1 0.04
Ассогба Юсуф 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 10 0
Бркич Харис 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Хёрберг Феликс 0 1
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 8 1
Крона Себастьян 5 1
Anas Al Asbahi 4 1
Arvid Eriksson 5 0
Барни Юнес 4 0
Бук Робин 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Николич Марко 1 0
Люнг Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
7
41%
7
37%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
5
21%
5
20%
76-90

Забито

41
34
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
3
7%
3
9%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
11
27%
7
21%
46-60
3
7%
9
26%
61-75
8
20%
7
21%
76-90

Пропущено

41
44
16 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
6
15%
3
7%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
7
17%
11
25%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
12
29%
29%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2
Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3
Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
5. Треллеборг 25 11 6 8 41 - 41 39
6. Сковде АИК 25 10 8 7 34 - 32 38
7. Ландскруна 25 9 8 8 34 - 39 35
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Йёнчёпинг 25 8 6 11 35 - 43 30
11. Утсиктенс 25 8 5 12 33 - 39 29
12. Норрбю 25 7 7 11 28 - 38 28
13. Вестерос 25 6 10 9 39 - 45 28
14. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
4. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
5. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
6. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
7. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
8. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
9. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
10. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
11. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
12. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
13. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 10
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Амин Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Edin Hamidovic бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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