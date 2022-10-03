Тур: 25.
1:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаArvid Eriksson
0:1
26' ГолEdin Hamidovic
42' Желтая карточкаАмин Симон
53' Желтая карточкаНиколич Марко
1:1
62' ПенальтиМортенсен Николас
1:2
71' ГолEdin Hamidovic
1:3
75' ГолEdin Hamidovic
90'+6
Ход матча
12'
26'
0:1
42'
53'
62'
71'
75'
1:3
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Abel Ogwuche
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Треллеборг
Йёнчёпинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
250%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|11 (1)
|0.44
|Оффия Генри
|10
|0.4
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.12
|Амин Симон
|3
|0.12
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.12
|Йенссон Исак
|3
|0.12
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Халльберг Херман
|1
|0.04
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николич Марко
|6
|0.24
|Бук Робин
|5 (2)
|0.2
|Люнг Даниэль
|4
|0.16
|Edin Hamidovic
|4 (1)
|0.16
|Нордстрем Элиас
|3
|0.12
|Марич Аднан
|2
|0.08
|Фазал Мохаммад
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Эдквист Адриан
|1
|0.04
|Ассогба Юсуф
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|10
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|1
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|8
|1
|Крона Себастьян
|5
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Arvid Eriksson
|5
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
7
41%
7
37%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
24
25
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
5
21%
5
20%
76-90
Забито
41
34
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
3
7%
3
9%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
7
17%
5
15%
31-45
11
27%
7
21%
46-60
3
7%
9
26%
61-75
8
20%
7
21%
76-90
Пропущено
41
44
16 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
6
15%
3
7%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
7
17%
11
25%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
12
29%
29%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2
Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3
Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|5.
|Треллеборг
|25
|11
|6
|8
|41 - 41
|39
|6.
|Сковде АИК
|25
|10
|8
|7
|34 - 32
|38
|7.
|Ландскруна
|25
|9
|8
|8
|34 - 39
|35
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Йёнчёпинг
|25
|8
|6
|11
|35 - 43
|30
|11.
|Утсиктенс
|25
|8
|5
|12
|33 - 39
|29
|12.
|Норрбю
|25
|7
|7
|11
|28 - 38
|28
|13.
|Вестерос
|25
|6
|10
|9
|39 - 45
|28
|14.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|4.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|5.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|6.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|7.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|10.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|11.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|12.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|10
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7