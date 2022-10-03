  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: .
Вернаму
2:1
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
5' Гол
Йоханссон Херман
20' Желтая карточка
Кенндал Уильям
27' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
1:1
43' Гол
Антонссон Маркус
2:1
89' Гол в свои ворота
Грасия Карлос
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Йоханссон Херман
(Густафссон Виктор)
20'
Кенндал Уильям
 
27'
 
Аль-Аммари Амир
43'
Антонссон Маркус
(Evaldo Neto)
1:1
76'
 
Лёфквист Дэвид
Otto Rosengren
84'
Виндехолл Чарли
Зелькович Айдин
 
86'
 
Silas Nwankwo
Бергстрем Якоб
89'
Грасия Карлос
2:1
90'
 
Моро Мамудо
Густавссон Йеспер
90'
Hampus Naesstroem
Магаши Абдуссалам
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
30
Войтехович
Филипп
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
5
Ларссон
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
4
Evaldo
Neto
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
7
Густафссон
Виктор
26
Перссон
Ноа
20
Аль-Аммари
Амир
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
14
Йоханссон
Херман
16
Бергстрем
Якоб
Вернаму
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Мьельбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 19 (1) 0.79
Магаши Абдуссалам 4 0.17
Йоханссон Оскар 2 0.08
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Зелькович Айдин 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Evaldo Neto 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.29
Густафссон Виктор 3 0.13
Йоханссон Херман 3 0.13
Моро Мамудо 2 0.08
Грасия Карлос 2 0.08
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.08
Густавссон Йеспер 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Перссон Ноа 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Бергстрем Якоб 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 6 0
Оливейра Вендерсон 6 0
Тихи Робин 4 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 6 0
Эйле Ноа 4 1
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Otto Rosengren 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
27%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
6
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
6
40%
7
44%
76-90

Пропущено

28
14
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
2
14%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
8
29%
5
36%
76-90

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
5
17%
2
8%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
8
27%
9
38%
76-90

Пропущено

37
23
13 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
8%
2
9%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
4
11%
6
26%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
9
24%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1
Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2
Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. Кальмар 24 12 5 7 29 - 20 41
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Эльфсборг 24 9 9 6 45 - 31 36
8. Гётеборг 24 11 3 10 32 - 27 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 24 8 7 9 29 - 38 31
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 24 7 5 12 23 - 36 26
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 24 5 6 13 24 - 44 21
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 24 3 2 19 21 - 61 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
13. Дегерфорс 12 4 4 4 14 - 17 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 12 3 0 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
7. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
8. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
9. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
10. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Кенндал Уильям получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Herman Johansson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вернаму 2:1 Мьельбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 