Тур: 24. Стадион: Финнведсваллен.
0'
0:1
5' ГолЙоханссон Херман
20' Желтая карточкаКенндал Уильям
27' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
1:1
43' ГолАнтонссон Маркус
2:1
89' Гол в свои воротаГрасия Карлос
90'+4
Ход матча
5'
20'
27'
43'
1:1
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
4
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Вернаму
Мьельбю
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|19 (1)
|0.79
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.17
|Йоханссон Оскар
|2
|0.08
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.29
|Густафссон Виктор
|3
|0.13
|Йоханссон Херман
|3
|0.13
|Моро Мамудо
|2
|0.08
|Грасия Карлос
|2
|0.08
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.08
|Густавссон Йеспер
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Перссон Ноа
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Бергстрем Якоб
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|6
|0
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|6
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Otto Rosengren
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
27%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
6
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
6
40%
7
44%
76-90
Пропущено
28
14
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
2
14%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
5
18%
1
7%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
8
29%
5
36%
76-90
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
5
17%
2
8%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
8
27%
9
38%
76-90
Пропущено
37
23
13 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
8%
2
9%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
4
11%
6
26%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
9
24%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1
Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2
Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|Кальмар
|24
|12
|5
|7
|29 - 20
|41
|6.
|АИК
|24
|11
|8
|5
|38 - 30
|41
|7.
|Эльфсборг
|24
|9
|9
|6
|45 - 31
|36
|8.
|Гётеборг
|24
|11
|3
|10
|32 - 27
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|24
|8
|7
|9
|29 - 38
|31
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|24
|7
|5
|12
|23 - 36
|26
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|24
|5
|6
|13
|24 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|24
|4
|5
|15
|20 - 38
|17
|16.
|Сундсвалль
|24
|3
|2
|19
|21 - 61
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|13.
|Дегерфорс
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|7.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|8.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|9.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7