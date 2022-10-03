Тур: 11. Стадион: Right To Dream Park. Зрители: 3394 Главный судья: Бурхардт Йорген
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолErnest Nuamah
2:0
8' ГолAndreas Schjelderup
25' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
60' Желтая карточкаГравес Симон
70' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
3:0
77' ГолAndreas Schjelderup
3:1
87' ГолБабаян Эдгар
90'+6
Ход матча
1'
1:0
8'
60'
70'
77'
87'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Раннерс
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
39 матчей
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|7 (1)
|0.64
|Ernest Nuamah
|5
|0.45
|Хансен Мадс
|2
|0.18
|Lasso Coulibaly
|1
|0.09
|Антман Оливер
|1
|0.09
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.09
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.09
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|4 (1)
|0.36
|Бундгаард Филип
|3
|0.27
|Бабаян Эдгар
|2
|0.18
|Hugo Andersson2
|2
|0.18
|Копплин Бьорн
|1
|0.09
|Андерссон Адам
|1
|0.09
|Кехинде Тосин
|1
|0.09
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.09
|Гравес Симон
|1
|0.09
|Хег Даниэль
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Камара Аль-Хаджи
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Кристенсен Якоб
|3
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Mario Dorgeles
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
7
39%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Раннерс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|Раннерс
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Виборг
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|6.
|Копенгаген
|11
|5
|0
|6
|18 - 17
|15
|7.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|8.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|4
|7
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Копенгаген
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2