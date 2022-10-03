Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Мадс Энггаард не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Андреас Шельдеруп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Норшеланн начинает контратаку

39' Вилладсен Оливер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

39' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Педерсен Миккель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

36' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Норшеланн

34' Удар от ворот произведет Норшеланн

34' Йонсен Лассер Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Хег Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.

33' Гравес Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Педерсен Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Норшеланн

31' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Норшеланн

29' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гравес Симон из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Судья подбегает и показывает Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Анкерсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг

23' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

17' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

17' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Хансен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хансен Мадс из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

15' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

13' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!

8' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Норшеланн начинает контратаку

7' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

7' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Раннерс

4' О, нет. Из многообещающей позиции Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

4' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает ударом с левой ноги!

1' Карлгрен Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норшеланн начинает с центра поля

1' Раннерс начинает с центра поля