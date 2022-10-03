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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 3394 Главный судья: Бурхардт Йорген
Нордшелланн
3:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
1' Гол
Ernest Nuamah
2:0
8' Гол
Andreas Schjelderup
25' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
60' Желтая карточка
Гравес Симон
70' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
3:0
77' Гол
Andreas Schjelderup
3:1
87' Гол
Бабаян Эдгар
90'+6

Ход матча

1'
Ernest Nuamah
1:0
8'
Andreas Schjelderup
(Вилладсен Оливер)
2:0
25'
 
Лауэнборг Фредерик
46'
 
Бабаян Эдгар
Педерсен Миккель
46'
 
Бундгаард Филип
Одей Стивен
60'
 
Гравес Симон
70'
 
Анкерсен Якоб
71'
 
Hugo Andersson2
Гравес Симон
71'
 
Энггаард Мэдс
Лауэнборг Фредерик
73'
Антман Оливер
Хансен Мадс
 
73'
Mario Dorgeles
Диоманде Мохаммед
 
77'
Andreas Schjelderup
(Кристенсен Якоб)
3:0
81'
Беньямин Нюгрен
Andreas Schjelderup
 
81'
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
 
81'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
87'
Марксен Эрик
Adamo Nagalo
 
87'
3:1
Бабаян Эдгар

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
1
Карлгрен
Патрик
12
Педерсен
Миккель
3
Хег
Даниэль
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
10
Кехинде
Тосин
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
Нордшелланн
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Раннерс

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

39 матчей

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:0
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 7 (1) 0.64
Ernest Nuamah 5 0.45
Хансен Мадс 2 0.18
Lasso Coulibaly 1 0.09
Антман Оливер 1 0.09
Беньямин Нюгрен 1 0.09
Диоманде Мохаммед 1 0.09
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Adamo Nagalo 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 4 (1) 0.36
Бундгаард Филип 3 0.27
Бабаян Эдгар 2 0.18
Hugo Andersson2 2 0.18
Копплин Бьорн 1 0.09
Андерссон Адам 1 0.09
Кехинде Тосин 1 0.09
Лауэнборг Фредерик 1 0.09
Гравес Симон 1 0.09
Хег Даниэль 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Камара Аль-Хаджи 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 3 0
Фресе Мартин 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Mario Dorgeles 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Эгхо Марвин 2 0
Гравес Симон 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
7
39%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Раннерс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 11 7 2 2 18 - 10 23
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 11 5 1 5 14 - 11 16
6. Копенгаген 11 5 0 6 18 - 17 15
7. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 11 0 4 7 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Копенгаген 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Раннерс: 48%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3394 болельщиков
  • 95'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    95'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хьюго Андерссон.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 88'
      Кристенсен Якоб плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      87'
      Г О О О О Л - Бабаян Эдгар из команды Раннерс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 87'
      Тактическая замена. Адамо Нагало уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг
    • 86'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 86'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Йонсен Лассер Берг ошибается в защите.
    • 85'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 85'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Копплин Бьорн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Раннерс: 47%.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 82'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 81'
      Тактическая замена. Кехинде Тосин уходит с поля и его заменяет Клюснер Тобиас
    • 81'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон
    • 81'
      Андреас Шельдеруп получил травму и заменен. Беньямин Нюгрен выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      81'
      Ох, нехорошо это выглядит. Андреас Шельдеруп получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      81'
      Андреас Шельдеруп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      80'
      Игрок команды Норшеланн совершает фол
    • 80'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 79'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 79'
      Мадс Энггаард не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Раннерс: 46%.
    • 77'
      Бидструп Мадс сделал ключевой пас для гола!
    • 77'
      Кристенсен Якоб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      77'
      Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!
    • 77'
      Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Эгхо Марвин.
    • 76'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      75'
      Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Раннерс: 47%.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 73'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 73'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 71'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 71'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!
    • 71'
      Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Мадс Энггаард
    • 71'
      Тактическая замена. Гравес Симон уходит с поля и его заменяет Хьюго Андерссон
    • 70'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      70'
      Анкерсен Якоб получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      70'
      Анкерсен Якоб упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
    • 70'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Раннерс: 46%.
    • 69'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      67'
      Фресе Мартин наказан за толчок Йонсен Лассер Берг
    • Угловой
      67'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Анкерсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 67'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 66'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      66'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Бабаян Эдгар пострадал.
    • 66'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Мохаммед Диоманд нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 63'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Бундгаард Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Раннерс начинает контратаку
    • Желтая карточка
      60'
      Гравес Симон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      60'
      Гравес Симон из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
    • 59'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Раннерс: 46%.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      Бабаян Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Эгхо Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Офсайд
      58'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 57'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 56'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 56'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Раннерс: 47%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 55'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      55'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 55'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 55'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      53'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Раннерс: 47%.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • Фол, нарушение
      52'
      Фресе Мартин наказан за толчок Гравес Симон
    • Угловой
      51'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Хег Даниэль успешно блокирует удар.
    • 51'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Раннерс начинает контратаку
    • 50'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Гравес Симон из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Кехинде Тосин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Раннерс начинает контратаку
    • 48'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 48'
      Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Одей Стивен уходит с поля и его заменяет Бундгаард Филип
    • 46'
      Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
    • Фол, нарушение
      46'
      Кехинде Тосин из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Кристенсен Якоб.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 47'
      Эгхо Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Раннерс: 49%.
    • 45'
      Педерсен Миккель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Андреас Шельдеруп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Лауэнборг Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Раннерс: 48%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
    • 39'
      Вилладсен Оливер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 39'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Педерсен Миккель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 36'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Раннерс: 51%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
    • 34'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 34'
      Йонсен Лассер Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Хег Даниэль выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 33'
      Гравес Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Педерсен Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
    • 32'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 31'
      Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Раннерс: 52%.
    • 31'
      Педерсен Миккель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 29'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Хансен Киан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Одей Стивен.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 28'
      Хансен Мадс нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 27'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      27'
      Кехинде Тосин из команды Раннерс в офсайде
    • 27'
      Гравес Симон из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Раннерс: 51%.
    • 26'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      25'
      Судья подбегает и показывает Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Анкерсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг
    • 23'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      23'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Кехинде Тосин пострадал.
    • 22'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Копплин Бьорн из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Раннерс: 52%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 20'
      Шанс! Гравес Симон из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • 20'
      Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 19'
      Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      19'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 18'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      17'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • Травма, повреждение
      17'
      Хансен Мадс возвращается на поле.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 16'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 16'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Раннерс: 55%.
    • Травма, повреждение
      15'
      Хансен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 15'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      13'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • Фол, нарушение
      13'
      Гравес Симон из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 13'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Раннерс: 55%.
    • 10'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хансен Мадс сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!
    • 8'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 7'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Гравес Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Раннерс: 44%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 4'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 4'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает ударом с левой ноги!
    • 1'
      Карлгрен Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 1'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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