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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: .
Гётеборг
1:3
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
9' Гол
Свенссон Густаф
1:1
22' Гол
Michael Baidoo
24' Желтая карточка
Берг Маркус
24' Желтая карточка
Айеш Хосам
24' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:2
35' Гол
Бернхардссон Александер
69' Вторая желтая карточка
Берг Маркус
90' Желтая карточка
Юханссон Карл
90' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
1:3
90' Гол
Седерберг Ноа
90'+10
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
8
Айеш
Хосам
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Гётеборг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Эльфсборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 11 0.46
Норлин Густаф 6 0.25
Якоб Кевин 4 0.17
Терн Симон 2 0.08
Айеш Хосам 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Яллоу Александр 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Марковик Эман 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 7 (2) 0.29
Альм Расмус 6 0.25
Гудьонсен Свейнн 5 0.21
Ольссон Симон 4 0.17
Бернхардссон Александер 4 0.17
Ондрейка Якоб 3 0.13
Фрик Пер 2 0.08
Ларссон Йохан 2 0.08
Занден Оливер 2 0.08
Оккельс Йеппе 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Мауду 1 0.04
Хенрикссон Густав 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 6 0
Берг Маркус 4 1
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Вендт Оскар 4 0
Айеш Хосам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Хан Уорнер 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Ларссон Йохан 2 0
Альм Расмус 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
0
0%
5
36%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
7
47%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
6
33%
5
20%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
28%
8
32%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

33
39
19 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
6%
8
21%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
13
39%
8
21%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
7
21%
11
28%
76-90

Пропущено

22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 20
1
5%
6
18%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
6
27%
8
24%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
6
27%
6
18%
61-75
3
14%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3
Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0
Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 24 13 9 2 53 - 31 48
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. Кальмар 24 12 5 7 29 - 20 41
6. АИК 24 11 8 5 38 - 30 41
7. Эльфсборг 24 9 9 6 45 - 31 36
8. Гётеборг 24 11 3 10 32 - 27 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 24 8 7 9 29 - 38 31
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 24 7 5 12 23 - 36 26
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 24 5 6 13 24 - 44 21
15. Хельсинборг 24 4 5 15 20 - 38 17
16. Сундсвалль 24 3 2 19 21 - 61 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
13. Дегерфорс 12 4 4 4 14 - 17 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 12 3 0 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 6 6 0 24 - 15 24
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
7. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
8. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
9. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
10. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
11. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
12. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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