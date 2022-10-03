Тур: 24. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
1:0
9' ГолСвенссон Густаф
1:1
22' ГолMichael Baidoo
24' Желтая карточкаБерг Маркус
24' Желтая карточкаАйеш Хосам
24' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:2
35' ГолБернхардссон Александер
69' Вторая желтая карточкаБерг Маркус
90' Желтая карточкаЮханссон Карл
90' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
1:3
90' ГолСедерберг Ноа
90'+10
Ход матча
9'
1:0
22'
24'
24'
35'
69'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Гётеборг
Эльфсборг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|11
|0.46
|Норлин Густаф
|6
|0.25
|Якоб Кевин
|4
|0.17
|Терн Симон
|2
|0.08
|Айеш Хосам
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Марковик Эман
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|7 (2)
|0.29
|Альм Расмус
|6
|0.25
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.21
|Ольссон Симон
|4
|0.17
|Бернхардссон Александер
|4
|0.17
|Ондрейка Якоб
|3
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Ларссон Йохан
|2
|0.08
|Занден Оливер
|2
|0.08
|Оккельс Йеппе
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Хенрикссон Густав
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Вендт Оскар
|4
|0
|Айеш Хосам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Ларссон Йохан
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
0
0%
5
36%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
7
47%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
6
33%
5
20%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
28%
8
32%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
33
39
19 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
6%
8
21%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
13
39%
8
21%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
7
21%
11
28%
76-90
Пропущено
22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 20
1
5%
6
18%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
6
27%
8
24%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
6
27%
6
18%
61-75
3
14%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3
Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0
Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|24
|13
|9
|2
|53 - 31
|48
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|Кальмар
|24
|12
|5
|7
|29 - 20
|41
|6.
|АИК
|24
|11
|8
|5
|38 - 30
|41
|7.
|Эльфсборг
|24
|9
|9
|6
|45 - 31
|36
|8.
|Гётеборг
|24
|11
|3
|10
|32 - 27
|36
|9.
|Мьельбю
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|10.
|Вернаму
|24
|8
|7
|9
|29 - 38
|31
|11.
|Норрчёпинг
|24
|7
|7
|10
|32 - 33
|28
|12.
|Сириус
|24
|7
|5
|12
|23 - 36
|26
|13.
|Варберг БоИС
|24
|6
|7
|11
|21 - 37
|25
|14.
|Дегерфорс
|24
|5
|6
|13
|24 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|24
|4
|5
|15
|20 - 38
|17
|16.
|Сундсвалль
|24
|3
|2
|19
|21 - 61
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|13.
|Дегерфорс
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|6
|6
|0
|24 - 15
|24
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|6.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|7.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|7 - 10
|15
|8.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|9.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|10.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|12.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|13.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|14.
|Хельсинборг
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7