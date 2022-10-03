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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Минелли Даниэле
Верона
1:0
Первый тайм: 36'
Удинезе
0'
1:0
23' Гол
Дойг Джош
31' Желтая карточка
Велозу Мигель

Ход матча

23'
Дойг Джош
1:0
31'
Велозу Мигель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 136
Верона 19.1% (26)
X 24.3% (33)
Удинезе 56.6% (77)
+1
выиграет Удинезе, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Удинезе
3.85
3.65
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
8
Лазович
Дарко
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
7
Верди
Симоне
20
Пикколи
Роберто
9
Анри
Тома
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
Верона
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Верона
Удинезе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.25
Анри Тома 2 0.25
Ласанья Кевин 1 0.13
Каллон Яя 1 0.13
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.5
Самарджич Лазар 2 0.25
Удоги Дестини 2 0.25
Перейра Роберто 1 0.13
Ловрич Санди 1 0.13
Бекао Родриго 1 0.13
Арслан Толгай-Али 1 0.13
Масина Адам 1 0.13
Бийол Яка 1 0.13
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 3 0
Анри Тома 3 0
Хиен Исак 3 0
Коппола Диего 3 0
Велозу Мигель 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удоги Дестини 4 0
Бекао Родриго 3 0
Перес Неуэн 1 1
Перейра Роберто 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Удинезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0
Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
5. Удинезе 0:1 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Верона 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
13. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
14. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
15. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
18. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе 0:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Верона 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Контроль мяча: Верона: 34%, Удинезе: 66%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 35'
    Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 35'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 35'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 34'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 33'
    Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Уолас Соуза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 33'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 33'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Бийол Яка выиграл воздушное противоборство у Анри Тома.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Верона
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Верона 19.1% (26)
    X 24.3% (33)
    Удинезе 56.6% (77)
    +1
    выиграет Удинезе, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Удинезе
    3.85
    3.65
    3.50
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    Прогнозы на матч Верона 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Верона
    19.1% (26)
    Ничья
    24.3% (33)
    Удинезе
    56.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    31.6% (43)
    1:1 Ничья
    22.1% (30)
    2:1 Верона
    11% (15)
    0:1 Удинезе
    8.8% (12)
    1:0 Верона
    7.4% (10)
    0:2 Удинезе
    5.1% (7)
    1:3 Удинезе
    1.5% (2)
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    Верона
    Удинезе
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