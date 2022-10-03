Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Оооо... вот это был удар! Перейра Роберто должен был забить с этой позиции.

29' Хорошую попытку сделал Перейра Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Бекао Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Josh Doig успешно блокирует удар.

28' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Анри Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Г О О О О Л - Josh Doig левой ногой классно пробил с лета.

22' Анри Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удоги Дестини выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Делофеу Херард пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

17' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Анри Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Верона

13' Ловрич Санди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Josh Doig из команды Верона подал угловой справа.

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гюнтер Корай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Josh Doig ослабляет давление, выбив мяч.

8' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

7' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Перес Неуэн . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Делофеу Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Верона

2' Макенго Жан-Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Удоги Дестини создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удинезе начинает с центра поля