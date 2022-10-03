да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.25
|Ласанья Кевин
|1
|0.13
|Каллон Яя
|1
|0.13
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|4
|0.5
|Самарджич Лазар
|2
|0.25
|Удоги Дестини
|2
|0.25
|Перейра Роберто
|1
|0.13
|Ловрич Санди
|1
|0.13
|Бекао Родриго
|1
|0.13
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.13
|Масина Адам
|1
|0.13
|Бийол Яка
|1
|0.13
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Анри Тома
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Велозу Мигель
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удоги Дестини
|4
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Перес Неуэн
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Верона
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|14.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|15.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|18.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Верона
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4