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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Минелли Даниэле
Верона
1:2
Конец матча
Удинезе
0'
1:0
23' Гол
Дойг Джош
31' Желтая карточка
Велозу Мигель
47' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:1
70' Гол
Гомеш Бету
74' Желтая карточка
Бекао Родриго
77' Желтая карточка
Анри Тома
84' Желтая карточка
Депаоли Фабио
86' Желтая карточка
Перейра Роберто
1:2
90' Гол
Бийол Яка
90'+8
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:2. Гол Яка Бийола (видео). Чем...
1:1. Гол Бету (видео). Чемпионат...
1:0. Гол Джошуа Дойга (видео). Ч...

Ход матча

23'
Дойг Джош
1:0
31'
Велозу Мигель
 
47'
 
Перес Неуэн
58'
 
Самарджич Лазар
Макенго Жан-Виктор
58'
 
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
58'
 
Эбосс Энцо
Перес Неуэн
62'
Каллон Яя
Пикколи Роберто
 
67'
 
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
70'
1:1
Гомеш Бету
(Делофеу Херард)
73'
Хрустич Айдин
Лазович Дарко
 
73'
Депаоли Фабио
Верди Симоне
 
74'
 
Бекао Родриго
77'
Анри Тома
 
81'
 
Несторовски Илья
Делофеу Херард
83'
Ласанья Кевин
Анри Тома
 
83'
Джурич Милан
Дойг Джош
 
84'
Депаоли Фабио
 
86'
 
Перейра Роберто
90'
1:2
Бийол Яка
(Самарджич Лазар)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Верона 19.1% (26)
X 24.3% (33)
Удинезе 56.6% (77)
+1
выиграет Удинезе, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
8
Лазович
Дарко
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
7
Верди
Симоне
20
Пикколи
Роберто
9
Анри
Тома
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
Верона
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Верона
Удинезе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.25
Анри Тома 2 0.25
Ласанья Кевин 1 0.13
Каллон Яя 1 0.13
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.63
Самарджич Лазар 2 0.25
Бийол Яка 2 0.25
Удоги Дестини 2 0.25
Перейра Роберто 1 0.13
Ловрич Санди 1 0.13
Бекао Родриго 1 0.13
Арслан Толгай-Али 1 0.13
Масина Адам 1 0.13
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анри Тома 4 0
Велозу Мигель 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Хиен Исак 3 0
Коппола Диего 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 4 0
Удоги Дестини 4 0
Перес Неуэн 2 1
Перейра Роберто 3 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Удинезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0
Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
5. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Верона Анри Тома 4
Удинезе Бекао Родриго 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Удинезе совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Верона: 31%, Удинезе: 69%.
  • 98'
    Верона пытается что-то создать.
  • 98'
    Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Эбосс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Верона 19.1% (26)
    X 24.3% (33)
    Удинезе 56.6% (77)
    +1
    выиграет Удинезе, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч Верона 1:2 Удинезе

    Исход игры
    Верона
    19.1% (26)
    Ничья
    24.3% (33)
    Удинезе
    56.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    31.6% (43)
    1:1 Ничья
    22.1% (30)
    2:1 Верона
    11% (15)
    0:1 Удинезе
    8.8% (12)
    1:0 Верона
    7.4% (10)
    0:2 Удинезе
    5.1% (7)
    1:3 Удинезе
    1.5% (2)
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