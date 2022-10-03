Тур: 8. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Минелли Даниэле
0'
1:0
23' ГолДойг Джош
31' Желтая карточкаВелозу Мигель
47' Желтая карточкаПерес Неуэн
1:1
70' ГолГомеш Бету
74' Желтая карточкаБекао Родриго
77' Желтая карточкаАнри Тома
84' Желтая карточкаДепаоли Фабио
86' Желтая карточкаПерейра Роберто
1:2
90' ГолБийол Яка
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
1:0
31'
47'
70'
1:1
74'
77'
84'
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 9
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
30 Каллон ЯяНападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Удинезе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.25
|Ласанья Кевин
|1
|0.13
|Каллон Яя
|1
|0.13
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.63
|Самарджич Лазар
|2
|0.25
|Бийол Яка
|2
|0.25
|Удоги Дестини
|2
|0.25
|Перейра Роберто
|1
|0.13
|Ловрич Санди
|1
|0.13
|Бекао Родриго
|1
|0.13
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.13
|Масина Адам
|1
|0.13
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анри Тома
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перес Неуэн
|2
|1
|Перейра Роберто
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Удинезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0
Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Удинезе
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|5.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
|Удинезе
|Бекао Родриго
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 1:2 Удинезе
Исход игры
Верона
19.1% (26)
Ничья
24.3% (33)
Удинезе
56.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
31.6% (43)
1:1 Ничья
22.1% (30)
2:1 Верона
11% (15)
0:1 Удинезе
8.8% (12)
1:0 Верона
7.4% (10)
0:2 Удинезе
5.1% (7)
1:3 Удинезе
1.5% (2)
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