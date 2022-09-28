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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Лестер
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 57
Лестер 89.5% (51)
X 7% (4)
Ноттингем Форест 3.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ноттингем Форест
1.80
4.55
4.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Ноттингем Форест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

К
4:1
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:3
Ч
2:2
Ч
0:0
К
4:0
К
0:0
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 3 0.43
Кастань Тимоти 1 0.14
Ихеаначо Келечи 1 0.14
Дака Пэтсон 1 0.14
Тилеманс Юри 1 (1) 0.14
Барнс Харви 1 0.14
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.14
Варди Джейми 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 0.29
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.29
Куйяте Шейку 1 0.14
О'Брайен Льюис 1 0.14
Йейтс Райан 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Прат Деннис 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккена Скотт 3 0
Уорролл Джо 3 0
Кук Стив 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Уильямс Неко 2 0
Куйяте Шейку 1 0
Боли Вийи 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
50%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

22
17
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
18%
6
35%
46-60
7
32%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1
Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 19 8
12. Ньюкасл Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Эвертон Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
18. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
19. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Лестер Заявка 7 0 1 6 10 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
8. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
15. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
18. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
8. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Тоттенхэм Кейн Гарри 6 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Арсенал Жезус Габриэль 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Вулверхэмптон Невеш Рубен 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Лестер 89.5% (51)
    X 7% (4)
    Ноттингем Форест 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.80
    4.55
    4.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лестер - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Лестер
    89.5% (51)
    Ничья
    7% (4)
    Ноттингем Форест
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (30)
    Меньше
    47.37% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (34)
    Нет
    40.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    47.4% (27)
    2:0 Лестер
    22.8% (13)
    1:0 Лестер
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    1:2 Ноттингем Форест
    3.5% (2)
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    Лестер
    Ноттингем Форест
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