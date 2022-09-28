Тур: 9. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Джонс Роберт
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История личных встреч
Лестер
Ноттингем Форест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.43
|Кастань Тимоти
|1
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.14
|Дака Пэтсон
|1
|0.14
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.14
|Барнс Харви
|1
|0.14
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.14
|Варди Джейми
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|2
|0.29
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.29
|Куйяте Шейку
|1
|0.14
|О'Брайен Льюис
|1
|0.14
|Йейтс Райан
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккена Скотт
|3
|0
|Уорролл Джо
|3
|0
|Кук Стив
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
50%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
22
17
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
18%
6
35%
46-60
7
32%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1
Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 19
|8
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|10 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|6 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Лестер - Ноттингем Форест
Исход игры
Лестер
89.5% (51)
Ничья
7% (4)
Ноттингем Форест
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (30)
Меньше
47.37% (27)
Обе команды забьют
Да
59.65% (34)
Нет
40.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Лестер
47.4% (27)
2:0 Лестер
22.8% (13)
1:0 Лестер
17.5% (10)
1:1 Ничья
7% (4)
1:2 Ноттингем Форест
3.5% (2)
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