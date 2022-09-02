Первый тайм

35' Опасная подача шла в штрафную и только в последний момент у Баженова из под носа забрали мяч, "Зенит" начал свою атаку, правда их всего 4 против 5 игроков.

34' Денисов грубо въехал сзади в Тихонова, но без травм все обошлось и будет матч продолжен.

32' Павленко мог вывести на опасную атаку Мелешина, но сильно дал он пас и будет удар от ворот, а на поле снова выходит Данни.

30' Ширко зацепил по икроножной мышце Анюкова, хромает чуть-чуть Александр, но играть остался.

28' "Спартак" завелся после забитого мяч, Тихонов подавал в штрафную, Павлюченко хотел разрезать защитников, но отбилась защита.

26' Г-О-О-О-О-О!!!! 1:1!!! Павлюченко!!!!! Прострел с правого фланга, Роман красиво замкнул на ближней штанги, Окрошидзе остался стоять на месте. Бояринцев бесподобно навесил.