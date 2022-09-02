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Стадион:
Спартак Москва (легенды)
1:1
Первый тайм
Зенит (легенды)

Ход матча

6'
 
Денисов Игорь
26'
Павлюченко Роман
 
Прогнозы 65
Спартак Москва (легенды) 40% (26)
X 27.7% (18)
Зенит (легенды) 32.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва (легенды)
Ничья
Зенит (легенды)
3.50
4.60
1.76
Все Коэффициенты
Спартак Москва (легенды)
Зенит (легенды)

История личных встреч

Спартак Москва (легенды)
Зенит (легенды)

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Результаты последних матчей

Спартак Москва (легенды)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит (легенды)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
  • Первый тайм
  • 35'
    Опасная подача шла в штрафную и только в последний момент у Баженова из под носа забрали мяч, "Зенит" начал свою атаку, правда их всего 4 против 5 игроков.
  • 34'
    Денисов грубо въехал сзади в Тихонова, но без травм все обошлось и будет матч продолжен.
  • 32'
    Павленко мог вывести на опасную атаку Мелешина, но сильно дал он пас и будет удар от ворот, а на поле снова выходит Данни.
  • 30'
    Ширко зацепил по икроножной мышце Анюкова, хромает чуть-чуть Александр, но играть остался.
  • 28'
    "Спартак" завелся после забитого мяч, Тихонов подавал в штрафную, Павлюченко хотел разрезать защитников, но отбилась защита.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О!!!! 1:1!!! Павлюченко!!!!! Прострел с правого фланга, Роман красиво замкнул на ближней штанги, Окрошидзе остался стоять на месте. Бояринцев бесподобно навесил.
  • 24'
    Павлюченко много трудится в нападении и старается зацепиться за мяч, но "Зенит" очень хорошо играет в обороне.
  • 22'
    Мало моментов по игре стало, держит матч "Зенит", контратаками играет "Спартак", гости часто в офсайд попадают.
  • 20'
    Самедов грубо сфолил на Денисове, но вроде с улыбкой и с миром разошлись ребята.
  • 18'
    Захватил полностью инициативу в игре, пока до ударов дело не доходит, и много замен будет в матче.
  • 16'
    Опасный штрафной Павлюченко заработал, правильно подставился и Игонин сфолил.
  • 14'
    Очень свежо выглядит "Зенит", Тимощук в прошлой игре вообще весь матч провел без замен.
  • 12'
    Анюков с Быстровым пробежали по правому флангу прострел первого не дошел до адресата, будет удар от ворот, опасные фланги сегодня у гостей.
  • 10'
    Ещенко получил мяч на правом фланге и попытался перекинуть вратаря, но Окрошидзе отбил удар.
  • 8'
    "Спартак" попробовал опасную атаку создать, Титов с левого фланга простреливал вдоль ворот, но Окрошидзе первый на мяче.
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    • Опасный момент
      7'
      Аршавин пробежал по левому флангу, скинул на линию 11 метров, Кержаков попал в защитника, будет угловой.
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Денисов!!! Денисову прилетел мяч после подачи углового, обработал он грудью сферу и с левой ноги, без шансов для Филимонова, забил хороший гол Игорь!
    • 5'
      Хлестов вынес мяч на угловой, хотя мяч летел сильно мимо, "Зенит" подает с угла поля.
    • 4'
      Обороняются пока гости в основном, "Спартак" в центре поля контролирует мяч, у "Зенита" пока Данни и Кержаков выделяются.
    • 2'
      "Спартак" сегодня играет в полностью красной форме, а "Зенит" на поле в сине-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал, прозвучал гимн Российской федерации и команды начали игру, напомню, что в первом матче между этими командами, победу одержал "Зенит", посмотрим, что будет в ответной встрече в Москве.
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча-реванш среди легенд столичного "Спартака" и питерского "Зенита". Встреча состоится в Москве, на стадионе "Открытие Банк Арена". 

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Колесников Егор! Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 65
    Спартак Москва (легенды) 40% (26)
    X 27.7% (18)
    Зенит (легенды) 32.3% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва (легенды)
    Ничья
    Зенит (легенды)
    3.50
    4.60
    1.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак Москва (легенды) 1:1 Зенит (легенды) онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва (легенды) 1:1 Зенит (легенды)

    Исход игры
    Спартак Москва (легенды)
    40% (26)
    Ничья
    27.7% (18)
    Зенит (легенды)
    32.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    94% (47)
    Меньше
    6% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    96% (48)
    Нет
    4% (2)
    Популярный счёт
    2:2 Ничья
    16.9% (11)
    3:2 Спартак Москва (легенды)
    10.8% (7)
    1:2 Зенит (легенды)
    9.2% (6)
    2:3 Зенит (легенды)
    6.2% (4)
    2:1 Спартак Москва (легенды)
    6.2% (4)
    3:3 Ничья
    4.6% (3)
    1:3 Зенит (легенды)
    3.1% (2)
    4:4 Ничья
    3.1% (2)
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