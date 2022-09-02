Спартак Москва (легенды)

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Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча-реванш среди легенд столичного "Спартака" и питерского "Зенита". Встреча состоится в Москве, на стадионе "Открытие Банк Арена".



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав ! Добро пожаловать на матч, дамы и господа!