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Стадион:
Спартак Москва (легенды)
 
Позже
Зенит (легенды)
Прогнозы 26
Спартак Москва (легенды) 30.8% (8)
X 34.6% (9)
Зенит (легенды) 34.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва (легенды)
Ничья
Зенит (легенды)
3.50
4.60
1.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак Москва (легенды)
Зенит (легенды)

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Результаты последних матчей

Спартак Москва (легенды)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит (легенды)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча-реванш среди легенд столичного "Спартака" и питерского "Зенита". Встреча состоится в Москве, на стадионе "Открытие Банк Арена". 

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва (легенды) - Зенит (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2022, осталось 2 часа 52 минуты.



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Прогнозы 26
Спартак Москва (легенды) 30.8% (8)
X 34.6% (9)
Зенит (легенды) 34.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва (легенды)
Ничья
Зенит (легенды)
3.50
4.60
1.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Москва (легенды) - Зенит (легенды) онлайн

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Прогнозы на матч Спартак Москва (легенды) - Зенит (легенды)

Исход игры
Спартак Москва (легенды)
31.3% (10)
Ничья
34.4% (11)
Зенит (легенды)
34.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
92.86% (26)
Меньше
7.14% (2)
Обе команды забьют
Да
96.43% (27)
Нет
3.57% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
25% (8)
3:2 Спартак Москва (легенды)
15.6% (5)
1:2 Зенит (легенды)
12.5% (4)
2:3 Зенит (легенды)
9.4% (3)
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