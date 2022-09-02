Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва (легенды)
Зенит (легенды)
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Спартак Москва (легенды)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит (легенды)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Прогнозы на матч Спартак Москва (легенды) - Зенит (легенды)
Исход игры
Спартак Москва (легенды)
31.3% (10)
Ничья
34.4% (11)
Зенит (легенды)
34.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
92.86% (26)
Меньше
7.14% (2)
Обе команды забьют
Да
96.43% (27)
Нет
3.57% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
25% (8)
3:2 Спартак Москва (легенды)
15.6% (5)
1:2 Зенит (легенды)
12.5% (4)
2:3 Зенит (легенды)
9.4% (3)
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