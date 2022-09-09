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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Эносис
1:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
17' Желтая карточка
Сильва Луис
1:0
39' Гол
Julien Lamy
1:1
49' Гол
Анаане Тиджани
55' Желтая карточка
Andreas Christofi
58' Желтая карточка
Константину Константинос
1:2
76' Гол
Benjamin Asamoah
90' Желтая карточка
Fotis Kotsonis
90'+8
Эносис
Докса Катокопия

История личных встреч

Эносис
Докса Катокопия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
1:1
ПД
1:0
К
0:2
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
КК
0:1
КК
1:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 1 0.33
Julien Lamy 1 0.33
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Asamoah 1 0.33
Анаане Тиджани 1 0.33

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christofi 3 0
Fotis Kotsonis 2 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Вукчевич Стефан 1 0
Константину Константинос 1 0
Эхманн Марко 1 0
Сильва Луис 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 2 0
Трайчевски Душко 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Бенни Бернарду 1 0
Анаане Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Неа Саламина 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анортосис 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
6. АПОЭЛ 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
14. Кармиотисса 0:2 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Акритас Хлоракас 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Анортосис Нинга Казимир 3 0 0
2. Неа Саламина Мигелито 2 0 0
3. Арис Лимассол Warren Shavy 2 0 0
4. Кармиотисса Дюриш Михал 1 0 0
5. Омония Безус Роман 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эносис Andreas Christofi 3 0
2. Омония Кассама Морету 1 1
3. АПОЭЛ Вилер Христос 2 0
4. Акритас Хлоракас Эрасо Хави 2 0
5. Олимпиакос Никосия Мучтарис Стефанос 2 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Julien Lamy бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Сильва Луис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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