1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаСильва Луис
1:0
39' ГолJulien Lamy
1:1
49' ГолАнаане Тиджани
55' Желтая карточкаAndreas Christofi
58' Желтая карточкаКонстантину Константинос
1:2
76' ГолBenjamin Asamoah
90' Желтая карточкаFotis Kotsonis
90'+8
Ход матча
17'
39'
1:0
49'
1:1
76'
1:2
90'
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Инджия РевазПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Эносис
Докса Катокопия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|1
|0.33
|Julien Lamy
|1
|0.33
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Asamoah
|1
|0.33
|Анаане Тиджани
|1
|0.33
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christofi
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|2
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Вукчевич Стефан
|1
|0
|Константину Константинос
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Бенни Бернарду
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4
Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Неа Саламина
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анортосис
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|АПОЭЛ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|14.
|Кармиотисса
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Акритас Хлоракас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|0
|0
|2.
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|0
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|0
|0
|4.
|Кармиотисса
|Дюриш Михал
|1
|0
|0
|5.
|Омония
|Безус Роман
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|0
|2.
|Омония
|Кассама Морету
|1
|1
|3.
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|2
|0
|5.
|Олимпиакос Никосия
|Мучтарис Стефанос
|2
|0