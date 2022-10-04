Тур: 29.
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
8' Желтая карточкаКану Рубенилсон
1:0
20' ГолСоарес Франсиско
1:1
26' ПенальтиСкарпа Густаво
1:2
36' ГолМайке Роша
43' Желтая карточкаЧе Че
45' Желтая карточкаГомес Густаво
58' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:3
60' ГолДуду
64' Желтая карточкаУгу Мигель
69' Вторая желтая карточкаРафаэл Жозе
89' Желтая карточкаRomildo
Ход матча
20'
26'
1:1
36'
1:2
43'
45'
58'
60'
1:3
62'
64'
69'
72'
73'
89'
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
6
Че
Че
47
Жефферсон
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jacob Montes
-
-
23 Romildo
-
-
12 Lucas Perri
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
36 Vanderlan
-
-
16 Endrick
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Палмейрас Сан-Паулу
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
91.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
12.9%
67.7%
19.4%
4 победы 21 ничья 6 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.24
|Куэста Виктор
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Соарес Франсиско
|2
|0.07
|Vinicius5
|2
|0.07
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.07
|Жефферсон
|1
|0.03
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|Габриэл III
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|9
|0.31
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.24
|Скарпа Густаво
|5 (2)
|0.17
|Дуду X
|5
|0.17
|Рафаэл Жозе
|4
|0.14
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.1
|Мурило Серкейра
|2
|0.07
|Майке Роша
|2
|0.07
|Miguel Merentiel
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Верон Габриэл
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.03
|Атуэста Эдуард
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|6
|0
|Угу Мигель
|3
|1
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|8
|1
|Гомес Густаво
|7
|0
|Данило Ларанжера
|4
|1
|Мурило Серкейра
|5
|0
|Менино Габриэль
|3
|1
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Дуду X
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ломба Марсело
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
15
27
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
3
11%
1-15
3
20%
6
22%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
4
27%
6
22%
76-90
Пропущено
19
10
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
21%
4
40%
76-90
Забито
27
44
8 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
1
4%
5
11%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
9
20%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
6
22%
8
18%
61-75
9
33%
11
25%
76-90
Пропущено
31
20
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
6
19%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|29
|18
|9
|2
|48 - 20
|63
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|3.
|Флуминенсе
|29
|15
|6
|8
|46 - 33
|51
|4.
|Коринтианс
|29
|14
|8
|7
|34 - 27
|50
|5.
|Фламенго
|29
|14
|6
|9
|48 - 28
|48
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|13
|8
|8
|35 - 33
|47
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|1:3
|29
|10
|7
|12
|29 - 33
|37
|10.
|Форталеза
|29
|10
|7
|12
|29 - 31
|37
|11.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|12.
|Гойяс
|29
|9
|10
|10
|30 - 35
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|29
|8
|11
|10
|38 - 38
|35
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|29
|6
|13
|10
|27 - 31
|31
|17.
|Куяба
|29
|7
|9
|13
|21 - 30
|30
|18.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|6
|7
|16
|27 - 45
|25
|20.
|Жувентуде
|29
|3
|10
|16
|21 - 51
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Фламенго
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|6.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|1:3
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|1:3
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Форталеза
|15
|6
|1
|8
|17 - 20
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|15
|3
|2
|10
|10 - 21
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10