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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Ботафого Рибейрао
1:3
Второй тайм: 90+'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
8' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
1:0
20' Гол
Соарес Франсиско
1:1
26' Пенальти
Скарпа Густаво
1:2
36' Гол
Майке Роша
43' Желтая карточка
Че Че
45' Желтая карточка
Гомес Густаво
58' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
1:3
60' Гол
Дуду
64' Желтая карточка
Угу Мигель
69' Вторая желтая карточка
Рафаэл Жозе
89' Желтая карточка
Romildo
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
34
Adryelson
4
Кану
Рубенилсон
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
9
Соарес
Франсиско
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
12
Майке
Роша
14
Скарпа
Густаво
7
Дуду
X
10
Рони
III
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Палмейрас Сан-Паулу

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
91.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.9%
67.7%
19.4%
4 победы 21 ничья 6 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.24
Куэста Виктор 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Соарес Франсиско 2 0.07
Vinicius5 2 0.07
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.07
Жефферсон 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 9 0.31
Гомес Густаво 7 (1) 0.24
Скарпа Густаво 5 (2) 0.17
Дуду X 5 0.17
Рафаэл Жозе 4 0.14
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.1
Мурило Серкейра 2 0.07
Майке Роша 2 0.07
Miguel Merentiel 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Верон Габриэл 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Лопес Хосе Мануэль 1 0.03
Атуэста Эдуард 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 6 0
Угу Мигель 3 1
Кану Рубенилсон 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Daniel Borges 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Че Че 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 8 1
Гомес Густаво 7 0
Данило Ларанжера 4 1
Мурило Серкейра 5 0
Менино Габриэль 3 1
Пикерес Хоакин 4 0
Роша Маркос 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Дуду X 2 0
Рони III 2 0
Атуэста Эдуард 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Ломба Марсело 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Vanderlan 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

15
27
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
3
11%
1-15
3
20%
6
22%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
4
27%
6
22%
76-90

Пропущено

19
10
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
21%
4
40%
76-90

Забито

27
44
8 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
1
4%
5
11%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
9
20%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
6
22%
8
18%
61-75
9
33%
11
25%
76-90

Пропущено

31
20
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
6
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 29 18 9 2 48 - 20 63
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 29 14 8 7 34 - 27 50
5. Фламенго 29 14 6 9 48 - 28 48
6. Атлетико Паранаэнсе 29 13 8 8 35 - 33 47
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 1:3 29 10 7 12 29 - 33 37
10. Форталеза 29 10 7 12 29 - 31 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Гойяс 29 9 10 10 30 - 35 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 29 8 11 10 38 - 38 35
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 29 7 9 13 21 - 30 30
18. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
19. Атлетико Гойяненсе 29 6 7 16 27 - 45 25
20. Жувентуде 29 3 10 16 21 - 51 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Фламенго 14 9 2 3 31 - 9 29
6. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
7. Атлетико Паранаэнсе 14 8 5 1 22 - 11 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 1:3 15 4 4 7 13 - 15 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 1:3 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Форталеза 15 6 1 8 17 - 20 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 15 3 2 10 10 - 21 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Лучшие коэффициенты
    Ботафого Рибейрао
    Ничья
    Палмейрас Сан-Паулу
    5.69
    3.56
    4.15
    Все Коэффициенты
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    Палмейрас Сан-Паулу
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