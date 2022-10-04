Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Тянцзинь Тэда имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Давид Андухар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Матч возобновлен

44' Yinong Tian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Yu Fei получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Оооо... вот это был удар! Мамба Стрели должен был забить с этой позиции.

37' ШТАНГА! Пробил головой Мамба Стрели прямо в каркас ворот!

37' Vas Nunez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Guowen Sun не смог попасть в створ ударом издали

34' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Vas Nunez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ба Дунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Weijun Xie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мамба Стрели нанес удар головой, но Jingqi Fang спокойно отбил мяч.

18' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру