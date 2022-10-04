Тур: 21. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Li Ma
0:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолQiuming Wang
43' Желтая карточкаYu Fei
45' Желтая карточкаДавид Андухар
71' Желтая карточкаJingqi Fang
80' Желтая карточкаVas Nunez
0:2
82' ГолДавид Андухар
90' Желтая карточкаМерида Фран
90'+5
Ход матча
13'
0:1
43'
45'
54'
64'
71'
80'
82'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
30
Yan
Wu
11
Guowen
Sun
44
Vas
Nunez
22
Yanfeng
Dong
24
Le
Liu
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
22
Jingqi
Fang
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
44 Vas NunezЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
24 Le LiuЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
33 Zhiwei Song
-
-
-
20 Tengda Wang
-
21 Zihan Gui
-
23 Yin Shang
-
37 Hao Ning
-
-
25 Zeyuan Feng
-
18 Yupeng He
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Zheng Zhou
-
-
23 Yumiao Qian
-
-
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|7
|0.37
|Yin Shang
|4
|0.21
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.16
|Цонев Борислав
|3
|0.16
|Yu Fei
|2
|0.11
|Guowen Sun
|2
|0.11
|Zhu Ting
|1
|0.05
|Wei Wu III
|1
|0.05
|Мамба Стрели
|1
|0.05
|Yanfeng Dong
|1
|0.05
|Cesar Manzoki
|1
|0.05
|Yupeng He
|1
|0.05
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.26
|Weijun Xie
|3
|0.16
|Берич Роберт
|2
|0.11
|Qiuming Wang
|2
|0.11
|Tong Zhou
|2
|0.11
|Фарлей Роса
|1
|0.05
|Мерида Фран
|1
|0.05
|Yuanjie Su
|1
|0.05
|Taoyu Piao
|1
|0.05
|Yan Shi
|1
|0.05
|Радонич Деян
|1
|0.05
|Eder Lima II
|1
|0.05
|Yingjie Zhao
|1
|0.05
|Давид Андухар
|1
|0.05
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|5
|0
|Пен Лю
|4
|0
|Jiahui Huang
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Le Liu
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Ба Дунь
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Zhenghao Wang
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
5
26%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
3
21%
1-15
2
12%
5
36%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
7
41%
3
21%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
28
23
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
8
29%
3
13%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
5
18%
7
30%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
4
14%
6
26%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
5
18%
6
27%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
11
39%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|11.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4