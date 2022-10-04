Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

83' Tixiang Li не смог попасть в створ ударом издали

83' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

81' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!

78' Г О О О О О Л - Haolun Mi из команды Шэньчжэнь забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Jiaqi Han прыгнул не в ту сторону.

77' После проверки VAR судья не изменил решения - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Wai-Tsun Dai - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Алессандрини Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хорошую попытку сделал Yuanyi Li . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Кэ Сунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

71' Матч возобновлен

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Рефери не любит споров - именно за это Алессандрини Ромен сейчас получил желтую

60' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

57' Will Donkin нанес удар, но тот был заблокирован.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Dalun Zheng и попал в каркас ворот!

57' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Рефери не любит споров - именно за это Weifeng Li сейчас получил желтую

55' Shuai Pei получил травму и заменен. Will Donkin выходит на поле.

54' Chugui Ye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Wai-Tsun Dai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Chugui Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Pei получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Shuai Pei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля