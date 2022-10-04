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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Гуанчжоу Фули
1:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
25' Гол
Chugui Ye
28' Желтая карточка
Gong Zhang
54' Желтая карточка
Chugui Ye
55' Желтая карточка
Weifeng Li
61' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
74' Желтая карточка
Wai-Tsun Dai
1:1
78' Пенальти
Haolun Mi
90' Желтая карточка
Tixiang Li
90'+5

Ход матча

25'
Chugui Ye
(Hong Gui)
1:0
28'
Gong Zhang
 
46'
 
Yuan Zhang1
Юань Миньчэн
46'
 
Wai-Tsun Dai
Yue Xu
54'
Chugui Ye
 
55'
 
Донкин Уилл
Shuai Pei
55'
Weifeng Li
 
59'
Tixiang Li
Chugui Ye
 
61'
 
Алессандрини Ромен
66'
 
Кэ Сунь
Dalun Zheng
70'
Wenjie Song
Hong Gui
 
71'
 
Алессандрини Ромен
Чжипэн Цзян
74'
 
Wai-Tsun Dai
78'
1:1
Haolun Mi
85'
Feiya Chang
Yongjia Li
 
85'
Peng Wang
An Ning
 
90'
Tixiang Li
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
38
Yongjia
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
2
Yeljan
Shinar
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
7
Ачеампонг
Франк
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шэньчжэнь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
4:0
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wenjie Song 2 0.11
Tixiang Li 1 0.05
Hong Gui 1 0.05
Zhizhao Chen 1 0.05
Chugui Ye 1 0.05
Jihong Jiang 1 0.05
Chun Lok Than 1 0.05
Gong Zhang 1 0.05
Chengru Wu 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.32
Wai-Tsun Dai 2 0.11
Лин Гао 2 0.11
Shuai Pei 2 0.11
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 3 0
Jiaqi Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Weifeng Li 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Jihong Jiang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 5 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
4
17%
4
15%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

17
12
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
2
17%
6
26%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
2
17%
2
9%
76-90

Пропущено

41
38
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
6
15%
5
13%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
22%
6
16%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
5
12%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1
Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
11. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
9. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
10. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
11. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      An Ning получил травму и заменен. Peng Wang выходит на поле.
    • 85'
      Тактическая замена. Yongjia Li уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
    • 85'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 49%, Шэньчжэнь: 51%.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Джианг Джихон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 83'
      Tixiang Li не смог попасть в створ ударом издали
    • 83'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      82'
      An Ning из команды Гуанчжоу Фули заходит слишком далеко, он валит Ачеампонг Франк.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 81'
      Tixiang Li нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 81'
      Гуанчжоу Фули начинает контратаку
    • 81'
      Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 81'
      Йи Тенг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 80'
      Чжаб Юан выиграл воздушное противоборство у Wenjie Song.
    • 80'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 48%, Шэньчжэнь: 52%.
    • 80'
      Лим Чхэ-Мин из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 78'
      Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О О Л - Haolun Mi из команды Шэньчжэнь забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Jiaqi Han прыгнул не в ту сторону.
    • 77'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Шэньчжэнь пробьет пенальти!
    • 77'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      76'
      ПЕНАЛЬТИ! - Йи Тенг играет рукой в штрафной! Йи Тенг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 76'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Чжаб Юан выиграл воздушное противоборство у Wenjie Song.
    • 75'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 49%, Шэньчжэнь: 51%.
    • Желтая карточка
      74'
      Wai-Tsun Dai - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      74'
      Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь заходит слишком далеко, он валит Tixiang Li.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 73'
      Алессандрини Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 73'
      Хорошую попытку сделал Yuanyi Li. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 73'
      Лим Чхэ-Мин из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Кэ Сунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 71'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 50%, Шэньчжэнь: 50%.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 71'
      Тактическая замена. Чжипэн Цзян уходит с поля и его заменяет Алессандрини Ромен
    • 70'
      Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Wenjie Song
    • 69'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Hong Gui
    • 69'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 68'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 67'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Лим Чхэ-Мин успешно блокирует удар.
    • 67'
      Yongjia Li нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Gong Zhang
    • 65'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 51%, Шэньчжэнь: 49%.
    • 65'
      Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Йи Тенг выиграл воздушное противоборство у Yuanyi Li.
    • 64'
      Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      63'
      An Ning из команды Гуанчжоу Фули заходит слишком далеко, он валит Dalun Zheng.
    • 63'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Гильерме Маркес успешно блокирует удар.
    • 62'
      Чжипэн Цзян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Джианг Джихон успешно блокирует удар.
    • 62'
      Wai-Tsun Dai нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      61'
      Рефери не любит споров - именно за это Алессандрини Ромен сейчас получил желтую
    • 60'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 51%, Шэньчжэнь: 49%.
    • 60'
      Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Мяо Тан
    • 59'
      Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 59'
      Тактическая замена. Chugui Ye уходит с поля и его заменяет Tixiang Li
    • 59'
      Чжипэн Цзян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 58'
      Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 57'
      Джианг Джихон успешно блокирует удар.
    • 57'
      Will Donkin нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Dalun Zheng и попал в каркас ворот!
    • 57'
      Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      55'
      Рефери не любит споров - именно за это Weifeng Li сейчас получил желтую
    • 55'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 52%, Шэньчжэнь: 48%.
    • 55'
      Shuai Pei получил травму и заменен. Will Donkin выходит на поле.
    • Желтая карточка
      54'
      Chugui Ye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Wai-Tsun Dai
    • 54'
      Wai-Tsun Dai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Chugui Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 53'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Pei получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      51'
      Shuai Pei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      An Ning нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 50'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 53%, Шэньчжэнь: 47%.
    • 50'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      49'
      Haolun Mi из команды Шэньчжэнь заходит слишком далеко, он валит Yongjia Li.
    • Фол, нарушение
      49'
      Yuanyi Li наказан за толчок Yongjia Li
    • 48'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Yongjia Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
    • 46'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Yue Xu уходит с поля и его заменяет Wai-Tsun Dai
    • 46'
      Тактическая замена. Юань Миньчэн уходит с поля и его заменяет Чжаб Юан
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь онлайн

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