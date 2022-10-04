Тур: 21. Стадион: Юесиушан. Главный судья: Long Zhang
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолChugui Ye
28' Желтая карточкаGong Zhang
54' Желтая карточкаChugui Ye
55' Желтая карточкаWeifeng Li
61' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
74' Желтая карточкаWai-Tsun Dai
1:1
78' ПенальтиHaolun Mi
90' Желтая карточкаTixiang Li
90'+5
Ход матча
28'
46'
54'
55'
55'
59'
66'
70'
74'
78'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
38
Yongjia
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
1
Чжан
Лу
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
13 An NingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
15 Peng WangЗащитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Нападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
40 Yang Yang
-
17 Yuncheng Fu
-
37 Yongjun Wen
-
41 Junjie Wu
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
27 Boyu YangЗащитник
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
40 Донкин УиллПолузащитник
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
-
32 Jiabao Ji
-
-
11 Yuan Zhang1
-
33 Yuezheng Du
-
-
23 Xingyu Wu
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шэньчжэнь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|2
|0.11
|Tixiang Li
|1
|0.05
|Hong Gui
|1
|0.05
|Zhizhao Chen
|1
|0.05
|Chugui Ye
|1
|0.05
|Jihong Jiang
|1
|0.05
|Chun Lok Than
|1
|0.05
|Gong Zhang
|1
|0.05
|Chengru Wu
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.32
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.11
|Лин Гао
|2
|0.11
|Shuai Pei
|2
|0.11
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Yeljan Shinar
|1
|0.05
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.05
|Алессандрини Ромен
|1
|0.05
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Yuan Zhang2
|1
|0.05
|Yue Xu
|1
|0.05
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Jihong Jiang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|5
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
4
17%
4
15%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
17
12
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
2
17%
6
26%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
2
17%
2
9%
76-90
Пропущено
41
38
23 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
6
15%
5
13%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
22%
6
16%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
5
12%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1
Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|11.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4