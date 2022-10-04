Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Н'Думбу Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

84' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Zichang Huang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

81' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

79' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Шангуань Ван бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

75' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Каранга Фернандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Лу Жанг получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

71' Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Yangyang Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

68' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ванг Гуоминг не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

65' Оооо... вот это был удар! Каранга Фернандо должен был забить с этой позиции.

65' Каранга Фернандо нанес удар головой, но Zhen Ma спокойно отбил мяч.

64' Ханчао Ю пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Тактическая замена. Dong Han уходит с поля и его заменяет Каранга Фернандо

59' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Оооо... вот это был удар! Ханчао Ю должен был забить с этой позиции.

58' Jiabao Wen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О О Л - Бассогог Кристиан из команды Шанхай Шеньхуа забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Ванг Гуоминг прыгнул не в ту сторону.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

47' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.