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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
50' Пенальти
Бассогог Кристиан
86' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
90' Желтая карточка
Каранга Фернандо
90' Желтая карточка
Jianrong Zhu
90'+6

Ход матча

46'
Haijian Wang
Синьли Пэн
 
50'
Бассогог Кристиан
1:0
61'
 
Jiahui Liu
Шунич Тони
61'
 
Каранга Фернандо
Dong Han
73'
Denny Wang
Lu Zhang I
 
77'
Jianrong Zhu
Xu Yang I
 
77'
Baojie Zhu
Ханчао Ю
 
82'
 
Keqiang Chen
Zichang Huang
83'
Ruofan Liu
Бассогог Кристиан
 
85'
 
Yixin Liu
Boxuan Feng
86'
Н'Думбу Александр
 
87'
 
Zhao Ke
Yihao Zhong
90'
 
Каранга Фернандо
90'
Jianrong Zhu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

1
Zhen
Ma
8
Lu
Zhang
I
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
17
Бассогог
Кристиан
25
Синьли
Пэн
7
Н'Думбу
Александр
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
9
Xu
Yang
I
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
25
Каррильо
Гидо
32
Dong
Han
Шанхай Шеньхуа
4-5-1
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.37
Бассогог Кристиан 4 (2) 0.21
Цао Юньдин 3 0.16
Ханчао Ю 3 0.16
Xu Yang I 2 0.11
Haijian Wang 2 0.11
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.11
Jinhao Bi 1 0.05
Синьли Пэн 1 (1) 0.05
У Си 1 (1) 0.05
Н'Думбу Александр 1 0.05
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.32
Дурадо Энрике 5 (1) 0.26
Zichang Huang 4 0.21
Yihao Zhong 4 0.21
Межеевски Адриан 2 (1) 0.11
Shuai Yang2 2 0.11
Dong Han 2 0.11
Пина Томас 1 0.05
Yuhao Zhao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Ма Ксянгью 1 0.05
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.05
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Shenglong Jiang 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 6 0
Каранга Фернандо 5 0
Дурадо Энрике 2 1
Шунич Тони 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Yihao Zhong 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Zichang Huang 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
6
43%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
8
35%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

28
31
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
2
7%
3
10%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
7
25%
3
10%
61-75
6
21%
10
32%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
5
25%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
40%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
11. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
9. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
10. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
11. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай Шеньхуа вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шанхай Шеньхуа: 25%, Хэнань Цзянье: 75%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
  • 96'
    Ruofan Liu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе
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