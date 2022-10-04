Тур: 21. Стадион: Джинжоу. Главный судья: Zhenlu Shi
1:0
Конец матча
0'
1:0
50' ПенальтиБассогог Кристиан
86' Желтая карточкаН'Думбу Александр
90' Желтая карточкаКаранга Фернандо
90' Желтая карточкаJianrong Zhu
90'+6
Ход матча
50'
61'
73'
77'
85'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
25
Синьли
Пэн
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
29
Yihao
Zhong
17
Пина
Томас
32
Dong
Han
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
36 Ruofan Liu
-
-
33 Haijian Wang
-
18 Denny Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Нападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
27 Ziyi Niu
-
26 Jiahui Liu
-
22 Haoran Wang
-
11 Zhao Ke
-
-
28 Ма Ксянгью
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
26 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.37
|Бассогог Кристиан
|4 (2)
|0.21
|Цао Юньдин
|3
|0.16
|Ханчао Ю
|3
|0.16
|Xu Yang I
|2
|0.11
|Haijian Wang
|2
|0.11
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.11
|Jinhao Bi
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1 (1)
|0.05
|Н'Думбу Александр
|1
|0.05
|Ruofan Liu
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.32
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.26
|Zichang Huang
|4
|0.21
|Yihao Zhong
|4
|0.21
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.11
|Shuai Yang2
|2
|0.11
|Dong Han
|2
|0.11
|Пина Томас
|1
|0.05
|Yuhao Zhao
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Ма Ксянгью
|1
|0.05
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.05
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|6
|0
|Каранга Фернандо
|5
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Yihao Zhong
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
6
43%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
8
35%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
28
31
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
2
7%
3
10%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
7
25%
3
10%
61-75
6
21%
10
32%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
5
25%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
40%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|11.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4