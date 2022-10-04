Тур: 21. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Ма Нин
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМушекви Няша
2:0
27' ГолЛён Нок-Хан
31' Желтая карточкаYu Dong
37' Желтая карточкаЛуо Сенвен
68' Желтая карточкаWentao Zhang
69' Желтая карточкаXin Yue
73' Вторая желтая карточкаXin Yue
2:1
77' ГолMarcao V
90' Желтая карточкаDongsheng Wang
90'+6
Ход матча
7'
1:0
27'
2:0
31'
37'
46'
46'
64'
68'
69'
73'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 10
-
0 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
22
Jin
Cheng
29
Цзяци
Чжан
30
Мушекви
Няша
10
Matheus
XIII
1
Fei
Wu
19
Wentao
Zhang
20
Гао
Чжуньи
16
Kuo
Yang
31
Луо
Сенвен
21
Чао
Хэ
40
Zhang
Hui
11
Давидсон
13
Marcao
V
30
Се
Пэнфэй
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
10 Matheus XIIIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
1 Fei WuВратарь
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
31 Луо СенвенПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
40 Zhang HuiПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
4 Yan YakiЗащитник
- Полузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
35 Yusup Wahaf
-
-
-
17 Cheng Qu
-
32 Haidong Lu
-
33 Tongshuai He
-
-
37 Haoyang Xu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|8 (1)
|0.42
|Андрияшевич Франко
|7 (1)
|0.37
|Ulrich Ewolo
|4
|0.21
|Di Gao
|3
|0.16
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Matheus XIII
|1 (1)
|0.05
|Jin Cheng
|1
|0.05
|Лён Нок-Хан
|1
|0.05
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.05
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|17 (2)
|0.89
|Давидсон
|12 (3)
|0.63
|Станчу Николае
|7
|0.37
|Ademilson
|6 (1)
|0.32
|Се Пэнфэй
|5
|0.26
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.16
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Хан Жэнь
|1
|0.05
|Сантос Уоллес
|1
|0.05
|Имин Лю
|1
|0.05
|Гао Чжуньи
|1
|0.05
|Kuo Yang
|1
|0.05
|Чао Хэ
|1
|0.05
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.05
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Yu Dong
|4
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Marcao V
|3
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Луо Сенвен
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
23
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
3
21%
4
17%
1-15
5
36%
5
22%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
6
26%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
13
35
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
15%
5
14%
1-15
3
23%
6
17%
16-30
2
15%
4
11%
31-45
3
23%
5
14%
46-60
2
15%
9
26%
61-75
1
8%
6
17%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
27
58
16 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
5
19%
9
16%
1-15
8
30%
30%
11
19%
16-30
3
11%
7
12%
31-45
5
19%
8
14%
46-60
3
11%
11
19%
61-75
3
11%
12
21%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|19
|15
|2
|2
|58 - 17
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|6.
|Хэнань Цзянье
|19
|9
|4
|6
|31 - 20
|31
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|11.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|21
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|19
|2
|1
|16
|11 - 42
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|19
|1
|0
|18
|11 - 60
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|19 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4