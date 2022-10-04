Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

42' Андрияшевич Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Xin Yue пробует нанести удар издали, но Fei Wu держит все под контролем

41' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Луо Сенвен получил желтую карточку от судьи

36' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

35' Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Давидсон пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

32' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

32' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Hui Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

29' Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ulrich Ewolo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Г О О О О Л - Лён Нок-Хан забивает с правой ноги!

27' Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Луо Сенвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

20' Hui Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Hui Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

17' Чао Хэ пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

17' Marcao задерживает мяч рукой

17' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

15' Hui Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Давидсон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

11' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Матч возобновлен

5' Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Луо Сенвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру