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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Чжэцзян Профессионал
2:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
1:0
7' Гол
Мушекви Няша
2:0
27' Гол
Лён Нок-Хан
31' Желтая карточка
Yu Dong
37' Желтая карточка
Луо Сенвен
68' Желтая карточка
Wentao Zhang
69' Желтая карточка
Xin Yue
73' Вторая желтая карточка
Xin Yue
2:1
77' Гол
Marcao V
90' Желтая карточка
Dongsheng Wang
90'+6

Ход матча

7'
Мушекви Няша
(Matheus XIII)
1:0
27'
Лён Нок-Хан
(Matheus XIII)
2:0
31'
Yu Dong
 
37'
 
Луо Сенвен
46'
 
Yifei Sang
Kuo Yang
46'
 
Haoyang Xu
Zhang Hui
64'
Wei Long
Ulrich Ewolo
 
68'
 
Wentao Zhang
69'
Xin Yue
 
73'
 
Zhuoxiang Deng
Луо Сенвен
73'
 
Yan Yaki
Wentao Zhang
73'
Xin Yue
 
77'
2:1
Marcao V
(Се Пэнфэй)
78'
Dongsheng Wang
Matheus XIII
 
88'
Bin Gu
Jin Cheng
 
90'
 
Cheng Qu
Чао Хэ
90'
Dongsheng Wang
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 10
  • 0 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
22
Jin
Cheng
29
Цзяци
Чжан
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
10
Matheus
XIII
1
Fei
Wu
19
Wentao
Zhang
12
Xiaobin
Zhang
II
20
Гао
Чжуньи
16
Kuo
Yang
31
Луо
Сенвен
21
Чао
Хэ
40
Zhang
Hui
11
Давидсон
13
Marcao
V
30
Се
Пэнфэй
Чжэцзян Профессионал
4-3-3
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛК
2:1
ПЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 (1) 0.42
Андрияшевич Франко 7 (1) 0.37
Ulrich Ewolo 4 0.21
Di Gao 3 0.16
Цзяци Чжан 1 0.05
Matheus XIII 1 (1) 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 17 (2) 0.89
Давидсон 12 (3) 0.63
Станчу Николае 7 0.37
Ademilson 6 (1) 0.32
Се Пэнфэй 5 0.26
Xiaobin Zhang II 3 0.16
Haoyang Xu 1 0.05
Хан Жэнь 1 0.05
Сантос Уоллес 1 0.05
Имин Лю 1 0.05
Гао Чжуньи 1 0.05
Kuo Yang 1 0.05
Чао Хэ 1 0.05
Yifei Sang 1 (1) 0.05
Ханьвэнь Дэн 0 0
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Xin Yue 4 1
Bin Gu 3 1
Yu Dong 4 0
Dongsheng Wang 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 4 0
Чао Хэ 4 0
Имин Лю 3 0
Marcao V 3 0
Сантос Уоллес 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Wentao Zhang 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Луо Сенвен 1 0
Давидсон 1 0
Haidong Lu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
23
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
3
21%
4
17%
1-15
5
36%
5
22%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

13
35
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
15%
5
14%
1-15
3
23%
6
17%
16-30
2
15%
4
11%
31-45
3
23%
5
14%
46-60
2
15%
9
26%
61-75
1
8%
6
17%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

27
58
16 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
5
19%
9
16%
1-15
8
30%
30%
11
19%
16-30
3
11%
7
12%
31-45
5
19%
8
14%
46-60
3
11%
11
19%
61-75
3
11%
12
21%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 19 15 2 2 58 - 17 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
6. Хэнань Цзянье 19 9 4 6 31 - 20 31
7. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 19 7 5 7 24 - 21 26
11. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 19 2 1 16 11 - 42 7
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
5. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
6. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 8 2 1 23 - 8 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
9. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
10. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
11. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 19 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Весь список
  • Желтая карточка
    92'
    Судье надоело, что Dongsheng Wang тянет время и он наказал его горчичником
  • Травма, повреждение
    91'
    Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Cheng Qu
  • 90'
    Контроль мяча: Чжэцзян Профессионал: 46%, Ухань Три Таунс: 54%.
  • Офсайд
    90'
    Yaki Yen из команды Ухань Три Таунс в офсайде
  • Угловой
    90'
    Дэн Чжу Сян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Zheng'ao Sun из команды Чжэцзян Профессионал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Haoyang Xu из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Haoyang Xu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Jin Cheng получил травму и заменен. Bin Gu выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      88'
      Jin Cheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Лён Нок-Хан успешно блокирует удар.
    • 87'
      Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 2:1 Ухань Три Таунс онлайн

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