Тур: 21. Стадион: Datong Sports Center.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
14
Puliang
Shao
21
Zhe
Jiang
22
Hao
Guo
45
Канте
Хосе
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
24 Yu ZhangПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
11 Xuchen Yao
-
45 Ziye Zhao
-
39 Shipeng Luo
-
33 Yixuan Yang
-
38 Wei Zhang2
-
43 Runnan Liu
-
29 Chenyu Yang
-
17 Xintao Song
-
19 Yuren Wei
-
42 Yunan Gao
-
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
18 Hong Li
-
27 Fuyu Ma
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
23 Yiming Yang
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Хэбей Форчун
Шицзячжуан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.33
|Хайфэн Дин
|1
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.06
|Xuchen Yao
|1
|0.06
|Huaze Gao
|1
|0.06
|Ziye Zhao
|1
|0.06
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|5 (2)
|0.28
|Канте Хосе
|4
|0.22
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.11
|Xinyu Liu1
|1
|0.06
|Zhe Jiang
|1
|0.06
|Kaimu Zheng
|1
|0.06
|Shihao Piao
|1
|0.06
|Yiming Yang
|1
|0.06
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.06
|Fuyu Ma
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|3
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
|Haodong Luan
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Hong Li
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Канте Хосе
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
4
36%
76-90
Пропущено
30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
7%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
9
30%
2
12%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
4
36%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
6
33%
76-90
Пропущено
54
28
23 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
11%
5
18%
1-15
9
17%
5
18%
16-30
8
15%
7
25%
31-45
13
24%
2
7%
46-60
8
15%
4
14%
61-75
10
19%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|11.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|12.
|Далянь Ифан
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|18
|6
|1
|11
|21 - 38
|19
|14.
|Шицзячжуан
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 27
|19
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|0:0
|19
|1
|1
|17
|11 - 55
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|8.
|Далянь Ифан
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|0:0
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|0:0
|10
|1
|1
|8
|7 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шицзячжуан
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|3
|1
|7
|13 - 26
|10
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|0:0
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4