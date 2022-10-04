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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: .
Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 6'
Шицзячжуан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Шицзячжуан
16.00
7.90
1.16
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
13
Сунзу
Стоппила
35
Peng
Wang
III
21
Zhe
Jiang
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
40
Жуков
Георгий
22
Hao
Guo
7
Yifeng
Zang
45
Канте
Хосе
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шицзячжуан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
1:1
К
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.33
Хайфэн Дин 1 0.06
Yunhua Chen 1 0.06
Xuchen Yao 1 0.06
Huaze Gao 1 0.06
Ziye Zhao 1 0.06
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.28
Канте Хосе 4 0.22
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.11
Xinyu Liu1 1 0.06
Zhe Jiang 1 0.06
Kaimu Zheng 1 0.06
Shihao Piao 1 0.06
Yiming Yang 1 0.06
Bughrahan Iskandar 1 0.06
Fuyu Ma 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 3 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Haodong Luan 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
4
36%
76-90

Пропущено

30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
7%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
9
30%
2
12%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
3
18%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
4
36%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
6
33%
76-90

Пропущено

54
28
23 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
11%
5
18%
1-15
9
17%
5
18%
16-30
8
15%
7
25%
31-45
13
24%
2
7%
46-60
8
15%
4
14%
61-75
10
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
11. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шэньчжэнь 18 6 1 11 21 - 38 19
14. Шицзячжуан 0:0 19 4 7 8 19 - 27 19
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 0:0 19 1 1 17 11 - 55 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 0:0 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 0:0 10 1 1 8 7 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шицзячжуан 0:0 9 3 2 4 12 - 16 11
12. Шэньчжэнь 11 3 1 7 13 - 26 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 0:0 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Zhe Jiang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 5'
    Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 22%, Шицзячжуан: 78%.
  • 5'
    Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Шицзячжуан контролирует мяч.
  • 2'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Шицзячжуан пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
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    • 1'
      Xiaotian Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Шицзячжуан начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Datong Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хэбей Форчун
    Ничья
    Шицзячжуан
    16.00
    7.90
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:0 Шицзячжуан онлайн

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    Шицзячжуан
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