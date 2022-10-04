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Китай: Суперлига
2022

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Хэбей Форчун
0:5
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
12' Гол
Yifeng Zang
0:2
15' Гол
Yifeng Zang
0:2
35' Не забитый пенальти
Oscar Taty Maritu
0:3
35' Гол
Канте Хосе
45' Undefined phrase: football_event_
Wei Liao
46' Желтая карточка
Junzhe Zhang
0:4
51' Гол
Yifeng Zang
0:5
60' Гол
Канте Хосе
87' Желтая карточка
Shipeng Luo
90'+3

Ход матча

12'
0:1
Yifeng Zang
(Сунзу Стоппила)
15'
0:2
Yifeng Zang
(Xiaotian Yang)
35'
0:2
Oscar Taty Maritu
35'
0:3
Канте Хосе
45'
Wei Liao
 
46'
Xintao Song
Wei Liao
 
46'
Xuchen Yao
Yu Zhang
 
46'
Junzhe Zhang
 
51'
0:4
Yifeng Zang
(Xiaotian Yang)
53'
 
Sabit Abdusalam
Жуков Георгий
60'
0:5
Канте Хосе
(Xiaotian Yang)
65'
 
Xinyu Liu1
Oscar Taty Maritu
65'
 
Fuyu Ma
Канте Хосе
74'
Shipeng Luo
Ren Wei
 
74'
Yuren Wei
Huaze Gao
 
79'
 
Jing Luo
Yifeng Zang
79'
 
Yiming Yang
Peng Wang III
87'
Shipeng Luo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
13
Сунзу
Стоппила
35
Peng
Wang
III
21
Zhe
Jiang
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
40
Жуков
Георгий
22
Hao
Guo
7
Yifeng
Zang
45
Канте
Хосе
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шицзячжуан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
1:1
К
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.32
Хайфэн Дин 1 0.05
Yunhua Chen 1 0.05
Xuchen Yao 1 0.05
Huaze Gao 1 0.05
Ziye Zhao 1 0.05
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 6 0.32
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.26
Yifeng Zang 3 0.16
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.11
Xinyu Liu1 1 0.05
Zhe Jiang 1 0.05
Kaimu Zheng 1 0.05
Shihao Piao 1 0.05
Yiming Yang 1 0.05
Bughrahan Iskandar 1 0.05
Fuyu Ma 1 0.05
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 4 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Haodong Luan 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
4
25%
76-90

Пропущено

35
17
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
11%
4
24%
1-15
5
14%
2
12%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
11
31%
2
12%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
7
20%
3
18%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
4
36%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

59
28
26 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
8
14%
5
18%
1-15
9
15%
5
18%
16-30
9
15%
7
25%
31-45
15
25%
2
7%
46-60
8
14%
4
14%
61-75
10
17%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
11. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шицзячжуан 19 5 6 8 24 - 27 21
14. Шэньчжэнь 18 6 1 11 21 - 38 19
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 19 1 0 18 11 - 60 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
9. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
10. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
11. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
12. Шэньчжэнь 11 3 1 7 13 - 26 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Хэбей Форчун Junzhe Zhang 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      88'
      Sabit Abdusalam на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      87'
      Shipeng Luo из команды Хэбей Форчун получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья свистит. Shipeng Luo атаковал сзади соперника. Это Sabit Abdusalam заработал своей команде штрафной
    • 87'
      Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Yunhua Chen из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Sabit Abdusalam
    • 86'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      86'
      Ох, нехорошо это выглядит. Fuyu Ma получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      85'
      Fuyu Ma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Первый тайм
    • 48'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Команда Шицзячжуан играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 45%, Шицзячжуан: 55%.
    • Фол, нарушение
      48'
      Lin Cui из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Oscar Taty Maritu пострадал.
    • 47'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Хэбей Форчун, отменен из-за того, что мяч вышел за поле.
    • Описание гола
      46'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 46'
      Huaze Gao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О О Л! Хэбей Форчун забивает! Wei Liao отличился.
    • 45'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Ren Wei
    • 45'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 47%, Шицзячжуан: 53%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Ren Wei наказан за толчок Xiaotian Yang
    • 43'
      Yunhua Chen пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем
    • 42'
      Сунзу Стоппила из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      42'
      Zhe Jiang задерживает мяч рукой
    • 42'
      Оооо... вот это был удар! Yifeng Zang должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Yifeng Zang. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Канте Хосе пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем
    • 40'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 48%, Шицзячжуан: 52%.
    • 36'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Канте Хосе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • Описание гола
      35'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Oscar Taty Maritu взялся за удар, но Yaxiong Bao заблокировал его!
    • Фол, нарушение
      35'
      ПЕНАЛЬТИ - Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Канте Хосе.
    • 34'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 33'
      Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Шицзячжуан пытается что-то создать.
    • 33'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Ren Wei наказан за толчок Peng Wang
    • 31'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 30'
      Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 49%, Шицзячжуан: 51%.
    • 30'
      Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Wei Liao из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 29'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 28'
      Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Hao Guo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 26'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 25'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 43%, Шицзячжуан: 57%.
    • Травма, повреждение
      24'
      Жуков Георгий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Zhongliu Chen выиграл воздушное противоборство у Ren Wei.
    • 23'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      23'
      Oscar Taty Maritu наказан за толчок Lin Cui
    • 22'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 43%, Шицзячжуан: 57%.
    • 19'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Lin Cui
    • 18'
      Сунзу Стоппила выиграл воздушное противоборство у Ren Wei.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья свистит. Yu Zhang атаковал сзади соперника. Это Канте Хосе заработал своей команде штрафной
    • 17'
      Peng Wang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 16'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Отличный командный гол!
    • 16'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 37%, Шицзячжуан: 63%.
    • 16'
      Канте Хосе сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Xiaotian Yang сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О О О Л - Yifeng Zang из команды Шицзячжуан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 15'
      Xiaotian Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Шицзячжуан пытается что-то создать.
    • 14'
      Peng Wang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 14'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 12'
      Сунзу Стоппила сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Yifeng Zang забивает с левой ноги!
    • 12'
      Peng Wang нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.
    • 11'
      Жуков Георгий из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ximing Pan наказан за толчок Oscar Taty Maritu
    • 10'
      Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 33%, Шицзячжуан: 67%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Zhongliu Chen из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Ren Wei
    • 9'
      Жуков Георгий из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 8'
      Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Канте Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Шицзячжуан начинает контратаку
    • 6'
      Zhe Jiang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 22%, Шицзячжуан: 78%.
    • 5'
      Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 2'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Шицзячжуан пытается что-то создать.
    • 1'
      Xiaotian Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Шицзячжуан начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Datong Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:5 Шицзячжуан онлайн

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