Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Команда Шицзячжуан играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Хэбей Форчун , отменен из-за того, что мяч вышел за поле.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Yunhua Chen пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

42' Оооо... вот это был удар! Yifeng Zang должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Yifeng Zang . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Канте Хосе пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

40' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

35' Г О О О О Л - Канте Хосе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

33' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

33' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Матч возобновлен

31' Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

28' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Жуков Георгий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Судья свистит. Yu Zhang атаковал сзади соперника. Это Канте Хосе заработал своей команде штрафной

16' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Отличный командный гол!

15' Г О О О О О О Л - Yifeng Zang из команды Шицзячжуан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

15' Xiaotian Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Yifeng Zang забивает с левой ноги!

12' Peng Wang нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

11' Жуков Георгий из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

9' Жуков Георгий из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Канте Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Zhe Jiang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Zhongliu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Xiaotian Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Шицзячжуан начинает с центра поля