Тур: 3. Стадион: Йохан Кройф Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|2
|1
|Бергёйс Стивен
|1
|0.5
|Бергвейн Стевен
|1
|0.5
|Альварес Эдсон
|1
|0.5
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.5
|Симеоне Джованни
|1
|0.5
|Ндомбеле Танги
|1
|0.5
|Распадори Джакомо
|1
|0.5
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.5
|Оливера Матиас
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политано Маттео
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0
Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0
Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Аякс - Наполи
Исход игры
Аякс
50% (18)
Ничья
25% (9)
Наполи
25% (9)
Тотал 2.5
Больше
78.79% (26)
Меньше
21.21% (7)
Обе команды забьют
Да
93.94% (31)
Нет
6.06% (2)
Популярный счёт
2:1 Аякс
38.9% (14)
1:1 Ничья
13.9% (5)
1:2 Наполи
13.9% (5)
2:2 Ничья
11.1% (4)
3:2 Аякс
5.6% (2)
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