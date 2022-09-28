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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Аякс
 
Позже
Наполи
Прогнозы 35
Аякс 51.4% (18)
X 22.9% (8)
Наполи 25.7% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Наполи
3.15
4.05
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 2 1
Бергёйс Стивен 1 0.5
Бергвейн Стевен 1 0.5
Альварес Эдсон 1 0.5
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 (1) 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.5
Симеоне Джованни 1 0.5
Ндомбеле Танги 1 0.5
Распадори Джакомо 1 0.5
Политано Маттео 1 (1) 0.5
Оливера Матиас 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 1 0
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0
Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0
Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 35
    Аякс 51.4% (18)
    X 22.9% (8)
    Наполи 25.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Наполи
    3.15
    4.05
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Аякс - Наполи

    Исход игры
    Аякс
    50% (18)
    Ничья
    25% (9)
    Наполи
    25% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.79% (26)
    Меньше
    21.21% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    93.94% (31)
    Нет
    6.06% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    38.9% (14)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    1:2 Наполи
    13.9% (5)
    2:2 Ничья
    11.1% (4)
    3:2 Аякс
    5.6% (2)
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