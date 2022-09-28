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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Брюгге
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 33
Брюгге 12.1% (4)
X 27.3% (9)
Атлетико М 60.6% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Атлетико М
3.92
3.68
3.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брюгге
Атлетико М

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 1 0.5
Ютгла Ферран 1 (1) 0.5
Сова Камаль 1 0.5
Нуса Антонио 1 0.5
Абакар Силла 1 0.5
Нильсен Каспер 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.5
Эрмосо Марио 1 0.5
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Сова Камаль 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Абакар Силла 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Порту Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Порту Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Брюгге 12.1% (4)
    X 27.3% (9)
    Атлетико М 60.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Атлетико М
    3.92
    3.68
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брюгге - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Атлетико М

    Исход игры
    Брюгге
    11.8% (4)
    Ничья
    26.5% (9)
    Атлетико М
    61.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    35.3% (12)
    1:1 Ничья
    20.6% (7)
    0:2 Атлетико М
    14.7% (5)
    0:1 Атлетико М
    8.8% (3)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
    2:1 Брюгге
    5.9% (2)
    1:0 Брюгге
    5.9% (2)
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    Брюгге
    Атлетико М
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