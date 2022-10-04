Приветствуем любителей футбола на матче Лиги чемпионов. Группа В. Сегодня в матче 3-го тура группового этапа "Порту" принимает "Байер". Текстовую трансляцию для вас проведёт Соколов Василий. Добро пожаловать на игру, уважаемые дамы и господа.

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Хозяева поля подходят к этому матчу в роли аутсайдера группы. В стартовых матчах "Порту" потерпел два поражения. В гостях проиграли мадридскому "Атлетико" со счётом 1:2. И дома - разгромное поражение 0:4 от "Брюгге". Португальский клуб на последнем месте в группе В без набранных очков.



У "Байера" - 3 очка в активе и второе место в квартете. "Фармацевты" сначала проиграли на выезде "Брюгге" - 0:1. Затем одержали победу в родных стенах над "Атлетико" со счётом 2:0.



