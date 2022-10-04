ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.5
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрих Роберт
|1
|0.5
|Диаби Мусса
|1
|0.5
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|1
|1
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|2
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2