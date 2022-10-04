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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Порту
0:0
Первый тайм: 1'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 142
Порту 85.2% (121)
X 8.5% (12)
Байер Л 6.3% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
ДА
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Байер Л
3.45
3.86
3.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
22
Венделл
Боргес
28
Кошта
Бруну
46
Эустакиу
Стефен
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
23
Гложек
Адам
20
Арангис
Чарлес
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
17
Хадсон-Одои
Каллум
Порту
4-4-2
Байер Л
4-3-3

История личных встреч

Порту
Байер Л

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урибе Матеус 1 (1) 0.5
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.5
Диаби Мусса 1 0.5
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 2 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0
Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2
Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Порту 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Байер Л 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико М 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Порту 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Байер Л 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Атлетико М 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Порту 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    И первый удар по воротам. Наносит его издали Эванилсон. Выше ворот. Пристреливаются пока хозяева. 
  • 1'
    Мяч сразу под свой контроль прибрали португальские футболисты.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, матч стартовал. Пусть победит сильнейший. Поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 1'
    Порту контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Порту начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Порту 0:0 Байер Л

Исход игры
Порту
84.6% (121)
Ничья
9.1% (13)
Байер Л
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.23% (93)
Меньше
26.77% (34)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Порту
49.7% (71)
2:0 Порту
9.8% (14)
1:0 Порту
8.4% (12)
3:1 Порту
7% (10)
1:1 Ничья
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Байер Л
2.1% (3)
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