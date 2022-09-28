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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Порту
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 34
Порту 76.5% (26)
X 8.8% (3)
Байер Л 14.7% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Байер Л
3.30
3.76
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Байер Л

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урибе Матеус 1 (1) 0.5
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.5
Диаби Мусса 1 0.5
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 2 0
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0
Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2
Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Байер Л Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Порту Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Порту Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Порту 76.5% (26)
    X 8.8% (3)
    Байер Л 14.7% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Байер Л
    3.30
    3.76
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Байер Л

    Исход игры
    Порту
    77.1% (27)
    Ничья
    8.6% (3)
    Байер Л
    14.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (24)
    Меньше
    27.27% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    51.4% (18)
    2:0 Порту
    8.6% (3)
    3:1 Порту
    8.6% (3)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    1:0 Порту
    5.7% (2)
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    Порту
    Байер Л
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