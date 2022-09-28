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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 34
Айнтрахт Фр 17.6% (6)
X 26.5% (9)
Тоттенхэм 55.9% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Тоттенхэм
3.70
3.78
3.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдстрём Йеспер 1 0.5
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 1
Перишич Иван 0 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасебе Макото 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хын Мин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1
Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Марсель Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Марсель Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Марсель Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Айнтрахт Фр 17.6% (6)
    X 26.5% (9)
    Тоттенхэм 55.9% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.70
    3.78
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Тоттенхэм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    17.1% (6)
    Ничья
    28.6% (10)
    Тоттенхэм
    54.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    40% (14)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    2:1 Айнтрахт Фр
    11.4% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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