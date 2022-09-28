Тур: 3. Стадион: Энфилд.
История личных встреч
Ливерпуль
Рейнджерс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матип Жоэль
|1
|0.5
|Салах Мохамед
|1
|0.5
|Диас Луис
|1
|0.5
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.5
|Тильман Малик
|1
|0.17
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.17
|Лоуренс Том
|1
|0.17
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Баришич Борна
|3
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0
Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
Прогнозы на матч Ливерпуль - Рейнджерс
Исход игры
Ливерпуль
94.3% (33)
Ничья
5.7% (2)
Рейнджерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (17)
Меньше
48.48% (16)
Обе команды забьют
Да
42.42% (14)
Нет
57.58% (19)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
40% (14)
2:1 Ливерпуль
17.1% (6)
3:1 Ливерпуль
14.3% (5)
3:0 Ливерпуль
11.4% (4)
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