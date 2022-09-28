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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 34
Ливерпуль 94.1% (32)
X 5.9% (2)
Рейнджерс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Рейнджерс
17.00
9.50
7.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матип Жоэль 1 0.5
Салах Мохамед 1 0.5
Диас Луис 1 0.5
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Цимикас Костас 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.5
Тильман Малик 1 0.17
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.17
Лоуренс Том 1 0.17
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Лоуренс Том 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0
Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Рейнджерс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Рейнджерс
    17.00
    9.50
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Рейнджерс онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Рейнджерс

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.3% (33)
    Ничья
    5.7% (2)
    Рейнджерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (14)
    Нет
    57.58% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    40% (14)
    2:1 Ливерпуль
    17.1% (6)
    3:1 Ливерпуль
    14.3% (5)
    3:0 Ливерпуль
    11.4% (4)
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    Ливерпуль
    Рейнджерс
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