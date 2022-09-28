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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Барселона

История личных встреч

Интер Милан
Барселона

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.5
Корреа Хоакин 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 1.5
Торрес Ферран 1 0.5
Кесси Франк 1 0.5
Дембеле Усман 0 0
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальярдини Роберто 1 0
Димарко Федерико 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0
Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4
Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 33
    Интер Милан 6.1% (2)
    X 18.2% (6)
    Барселона 75.8% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Барселона
    4.40
    4.30
    3.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Барселона

    Исход игры
    Интер Милан
    5.9% (2)
    Ничья
    20.6% (7)
    Барселона
    73.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    55.9% (19)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    0:1 Барселона
    8.8% (3)
    2:1 Интер Милан
    5.9% (2)
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    Барселона
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