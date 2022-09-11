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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Аполлон
0:1
Первый тайм: 25'
Омония
0'
13' Желтая карточка
Йованович Вукашин
0:1
14' Пенальти
Бруно V

Ход матча

13'
Йованович Вукашин
 
14'
0:1
Бруно V
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Омония
5.01
3.75
3.45
Все Коэффициенты
Аполлон
Омония

История личных встреч

Аполлон
Омония

34 матча

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.5%
23.5%
3%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.9%
35.3%
8.8%
19 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

57 матчей

47.4%
24.6%
28%
27 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.9%
33.3%
22.8%
25 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
38.6%
28.1%
19 побед 22 ничьи 16 побед

История матчей

С
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберж Валентин 1 0.33
Хенти Эзекиэль 1 0.33
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 1 0.33
Папулис Фотис 1 0.33
Бруно V 1 (1) 0.33

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Панайоту Николас 0 1
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0
Омония
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0
Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Пафос 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Неа Саламина 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Омония 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аполлон 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
7. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 2 - 6 3
11. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
14. Кармиотисса 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
4. Омония 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аполлон 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аполлон 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Омония 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Акритас Хлоракас 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Нинга Казимир 3
Неа Саламина Мигелито 2
Пафос Жайро 2
Арис Лимассол Warren Shavy 2
Пафос Танкович Муамер 3
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Andreas Christofi 3
Омония Кассама Морету 1 1
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 1
Арис Лимассол Яго Стив 2
АПОЭЛ Шебаке Иссам 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Омония
5.01
3.75
3.45
Все Коэффициенты
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