Ход матча
14'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хаммас АминПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
Аполлон
Омония
34 матча
79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.5%
23.5%
3%
25 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.9%
35.3%
8.8%
19 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
57 матчей
47.4%
24.6%
28%
27 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.9%
33.3%
22.8%
25 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
38.6%
28.1%
19 побед 22 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберж Валентин
|1
|0.33
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.33
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безус Роман
|1
|0.33
|Папулис Фотис
|1
|0.33
|Бруно V
|1 (1)
|0.33
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|1
|Панайоту Николас
|0
|1
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0
Омония
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0
Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Пафос
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|Неа Саламина
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Омония
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аполлон
|0:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|14.
|Кармиотисса
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|4.
|Омония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аполлон
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аполлон
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Омония
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Акритас Хлоракас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Пафос
|Жайро
|2
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|Пафос
|Танкович Муамер
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Омония
|Кассама Морету
|1 1
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 1
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|2