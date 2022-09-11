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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

АЕК Ларнака
1:0
Второй тайм: 90+'
Неа Саламина
0'
1:0
45' Гол
Ойер Санхурхо
53' Желтая карточка
Манджек Жорж
62' Желтая карточка
Мигелито
82' Желтая карточка
Мамас Рафаил
90' Желтая карточка
АЕК Ларнака
Неа Саламина

История личных встреч

АЕК Ларнака
Неа Саламина

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

36 матчей

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
КК
0:1
К
0:1
КК
1:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойер Санхурхо 1 0.33
Олатунджи Виктор 1 0.33
Дьюрчо Адам 1 (1) 0.33
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.67
Климович Владислав 1 0.33
Abdelaye Diakite 1 0.33

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 2 0
Толемесс Флориан 1 0
Мигелито 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5
Неа Саламина
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Omonia 29 Maiou - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Неа Саламина - Эрмис Арадиппу 3:1 АСИЛ Лыси - Неа Саламина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Аполлон 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Пафос 3 2 1 0 9 - 1 7
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Неа Саламина 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
6. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
8. АЕК Ларнака 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Омония 3 1 0 2 4 - 5 3
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
14. Кармиотисса 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 3 - 1 6
3. АЕК Ларнака 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Неа Саламина 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Неа Саламина 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Акритас Хлоракас 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
13. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
14. АЕК Ларнака 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Анортосис Нинга Казимир 3
Неа Саламина Мигелито 2
Пафос Жайро 2
Арис Лимассол Warren Shavy 2
Пафос Танкович Муамер 3
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Andreas Christofi 3
Омония Кассама Морету 1 1
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 1
Неа Саламина Манджек Жорж 2
Арис Лимассол Яго Стив 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    АЕК Ларнака
    Ничья
    Неа Саламина
    5.30
    5.80
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина онлайн

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