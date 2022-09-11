1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
45' ГолОйер Санхурхо
53' Желтая карточкаМанджек Жорж
62' Желтая карточкаМигелито
82' Желтая карточкаМамас Рафаил
Ход матча
45'
1:0
53'
62'
79'
82'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
АЕК Ларнака
Неа Саламина
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
36 матчей
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойер Санхурхо
|1
|0.33
|Олатунджи Виктор
|1
|0.33
|Дьюрчо Адам
|1 (1)
|0.33
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.67
|Климович Владислав
|1
|0.33
|Abdelaye Diakite
|1
|0.33
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|2
|0
|Толемесс Флориан
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Сантос Тьяго III
|1
|0
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5
Неа Саламина
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Omonia 29 Maiou - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Неа Саламина - Эрмис Арадиппу 3:1 АСИЛ Лыси - Неа Саламина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Пафос
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Неа Саламина
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|АЕК Ларнака
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|14.
|Кармиотисса
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Неа Саламина
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Неа Саламина
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Акритас Хлоракас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Пафос
|Жайро
|2
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|Пафос
|Танкович Муамер
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Омония
|Кассама Морету
|1 1
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 1
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2